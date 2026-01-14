MasterChef: Η ανακοίνωση για την πρεμιέρα

Ο διαγωνισμός μαγειρικής επιστρέφει στο STAR…

MasterChef: Η ανακοίνωση για την πρεμιέρα
Το «MasterChef» κάνει πρεμιέρα, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21.00, και οι φανατικοί του διαγωνισμού ανυπομονούν για την επιστροφή!

Το απόγευμα της Τετάρτης, μέσα από ανακοίνωση, το κανάλι γνωστοποίησε: «Το MasterChef, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει στο STAR την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τον 10ο επετειακό κύκλο! Φέτος, το MasterChef κλείνει 10 χρόνια. Και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Οι αγαπημένες και ανατρεπτικές auditions επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, παίρνουν θέση για έναν κύκλο-ορόσημο, με υψηλό μαγειρικό επίπεδο, σκληρές δοκιμασίες, έντονες μονομαχίες και μπριγάδες, όπου κάθε δευτερόλεπτο μετρά! Ο επετειακός 10ος κύκλος του MasterChef φέρνει εκπλήξεις και ανατροπές, ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ και υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο ένταση, δημιουργικότητα και δοκιμασίες, που αποκαλύπτουν χαρακτήρες. Στο τέλος, μόνο ένας ή μία θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των 100.000€, σε έναν κύκλο όπου όλα παίζονται από την αρχή».

