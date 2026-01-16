MasterChef: Η μεγάλη πρεμιέρα και όλες οι αλλαγές του 10ου κύκλου

Τι θα δούμε στο φετινό MasterChef;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

MasterChef: Η μεγάλη πρεμιέρα και όλες οι αλλαγές του 10ου κύκλου
Invision
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21.00, το «MasterChef» θα επιστρέψει στη συχνότητα του STAR.

Το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, κάνει come back με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

masterchef-10-premiera-kyriakh-181-1.jpg

Η επετειακή χρονιά φέρνει ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα

και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης. Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι.

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

masterchef-10-premiera-kyriakh-181-4.jpg

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος… Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας. Τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα. Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€.

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές… Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γενέθλια Μελόνι: Η έκπληξη και το δώρο της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Ισόβια στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον 58χρονο σύντροφό της

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 70χρονου στο Ηράκλειο

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Δεν θα πάει στο Μαξίμου ο Ανεστίδης - Θα αντικατασταθεί από τον Σέφη

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε επιχείρηση στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά» - Το βίντεο από την επίσκεψη στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι με κλεμμένες μηχανές έπειτα από καταδίωξη

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

19:30WHAT THE FACT

Αρχαίο λυκάκι έφαγε τριχωτό ρινόκερο - Τα υπολείμματα στο στομάχι του αποκάλυψαν κάτι πρωτόγνωρο

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Τελειώνει» οριστικά τον Άντριου από το Στέμμα - Τα πιθανά μέρη της «χρυσής εξορίας»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Βαγιάτας, δημιουργός του ουζερί «Βομβίδια»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Αυξάνει την τιμή του εισιτηρίου για τους μη Ευρωπαίους

19:11LIFESTYLE

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στέλνει μήνυμα για τους στόχους της νέας χρόνιας δίνοντας μάχη με τον καρκίνο

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Αντίνο, έρχεται άμεσα στην Ελλάδα!

18:59LIFESTYLE

MasterChef: Η μεγάλη πρεμιέρα και όλες οι αλλαγές του 10ου κύκλου

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοτουρκικά: Ποιες ημερομηνίες κυκλώνουν Αθήνα και Άγκυρα για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

18:54LIFESTYLE

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ένας άνθρωπος δραστήριος, ακούραστος, αγωνίστηκε σκληρά», δήλωσε ο γιος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

15:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Καρατόμηση» Νίνας Κασιμάτη από μέλος του Συμβούλιου της Ευρώπης

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Δεν θα πάει στο Μαξίμου ο Ανεστίδης - Θα αντικατασταθεί από τον Σέφη

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

18:54LIFESTYLE

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ένας άνθρωπος δραστήριος, ακούραστος, αγωνίστηκε σκληρά», δήλωσε ο γιος της

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Ράμα από το Newsbomb: «Έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ