Survivor: H τηλεθέαση της πρώτης εβδομάδας και το στοίχημα της συνέχειας

Η πρώτη εβδομάδα του «Survivor» ολοκληρώθηκε και το πρόσημο είναι θετικό στον ΣΚΑΪ. Η τηλεθέαση κινήθηκε σε υψηλές πτήσεις, με τα 20άρια να δημιουργούν προσδοκίες για το μέλλον.

Το ριάλιτι επιβίωσης, στην πρεμιέρα της Κυριακής, σημείωσε 22,7% στο γενικό σύνολο και 18,8% στο δυναμικό κοινό. Το βράδυ της Δευτέρας, βρέθηκε στο 18% στο δυναμικό κοινό φτάνοντας μέχρι το 22,4% σε τέταρτο. Στο γενικό σύνολο είχε 20,9% μέσο όρο, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,1%. Το βράδυ της Τρίτης, το ριάλιτι σημείωσε 18,8% στο δυναμικό κοινό και 21,3% στο γενικό σύνολο. Χθες Τετάρτη, τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 17,8% στο δυναμικό κοινό και 20,4% στο γενικό σύνολο.

Το μεγάλο στοίχημα ξεκινά την Κυριακή, όπου κάνει πρεμιέρα το «MasterChef» του STAR. Από Δευτέρα 19 Ιανουαρίου επανέρχονται στο πρόγραμμα και οι σειρές, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να γιγαντώνεται και να έχει τεράστιο ενδιαφέρον πού θα καθίσει η μπίλια.

Όσα είδαμε το βράδυ της Τετάρτης στο «Survivor»

Οι Επαρχιώτες κέρδισαν το αγώνισμα επάθλου, ενώ όλο το ζουμί ήταν στο συμβούλιο του νησιού. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ελισάβετ Σεκερτζή, λέγοντας: «Η Ελισάβετ, όπως και ο Gio, το χθεσινό βράδυ το πέρασε στην κλινική. Αντιμετώπισε ένα ιατρικό θέμα και οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι. Η Ελισάβετ δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor. Φυσικά, όταν πρόκειται για θέματα υγείας, αυτά είναι πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα. Είτε είναι εμπειρία είτε είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης, όπως είναι το Survivor».

Στη συνέχεια, ο Gio ανακοινώθηκε ότι σώζεται από το κοινό και οι Σταυρούλα Ποτήρη-Κέλλυ Μποφίλιου ήταν οι δυο παίκτριες από την κόκκινη ομάδα, που έπρεπε να παλέψουν για μία και μόνο θέση. Τελικά, η Σταυρούλα ήταν εκείνη που έπρεπε να αποχαιρετήσει οριστικά τους συμπαίκτες της, δηλώνοντας: «Νιώθω απογοητευμένη. Είμαι και στεναχωρημένη γιατί το ταξίδι που τελείωσε πολύ νωρίς. Αυτοί είναι οι κανόνες, οπότε σταματάω εδώ».

Η παίκτρια φεύγοντας είχε τη δυνατότητα να ευνοήσει ή να τιμωρήσει έναν συμπαίκτη της δίνοντας του το δικαίωμα στην επόμενη ψηφοφορία της ομάδας του, είτε να έχει διπλή ψήφο είτε να μην έχει το δικαίωμα ψήφου.

