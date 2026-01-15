Survivor - Gio Kay: «Άνοιξα τα μάτια μου και γινόταν της π@@@@@@ς, έτρεχαν όλοι, χαμός»

Κάθε αρχή και δύσκολη λέει ο λαός, κάτι που όπως φαίνεται ο Gio Kay - που έχει συνεπάρει το κοινό με τις ατάκες του - μαθαίνει με τον δύσκολο τρόπο.

Ο ίδιος αλλά και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του βρίσκονται λίγες μόλις ημέρες στον Άγιο Δομίνικο και ακόμα προσπαθούν να συνηθίσουν τις νέες συνθήκες διαβίωσης που απαιτεί το Survivor.

Στο χθεσινό επεισόδιο (14/01) η ομάδα των Αθηναίων, ξύπνησε μούσκεμα από τη δυνατή βροχή που ξέσπασε, η οποία προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην καλύβα τους.

Ο Gio Kay φάνηκε πως δεν απόλαυσε ιδιαίτερα το απότομο ξύπνημα από τη βροχή , σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις αντίξοες συνθήκες αλλά και τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν η ομάδα του ξύπνησε μέσα στη νύχτα από τη βροχή.

«Εχθές το βράδυ δεν θυμάμαι τι έγινε, ξύπνησα, είδα μία φωτιά και λέω τι ωραία είμαστε εδώ, κλείνω τα μάτια μου, τα ανοίγω και λέω "της π@@τ@ν@ας γίνεται". Όλοι έτρεχαν, χαμός. Πιάνω τα ρούχα μου και ήταν μούσκεμα όλα. Δεν ήξερα πού βρίσκομαι και τι γίνεται. Το επόμενο που θυμάμαι είναι να ξυπνάω στην παραλία με το σορτσάκι πάνω στη φάτσα μου και μετά ξύπνησα μέσα στη φωτιά, αλλά δεν είμαι καλά», είπε χαρακτηριστικά.