Survivor: «Άμα σε αρχίσω πλια, σκλια, κτάβια δεν θα καταλάβεις Χριστό» - Η απάντηση στον Gio Kay

Τα σου-σου στο Survivor 2026 δίνουν και παίρνουν, επιβεβαιώνοντας πως η φετινή επιλογή των παικτών έχει προσδώσει δυναμική στο παιχνίδι. Η επιστροφή του κοινού και η αυξημένη δραστηριότητα στα social media αποδεικνύουν ότι το επίπεδο διασκέδασης ανεβαίνει σημαντικά.

Οι ατάκες του Gio Kay, μέλους της ομάδας των Αθηναίων, δεν μένουν αναπάντητες, καθώς οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας των Επαρχιωτών απαντούν με τον ίδιο αυθορμητισμό. Φαίνεται πως ο Gio Kay δεν θα είναι ο μοναδικός που θα κλέψει την παράσταση με το χιούμορ του, ενώ η συνεργασία του με τον Σηφάκη φαίνεται να ενισχύει τις στιγμές έντασης και γέλιου. Παράλληλα, και οι υπόλοιποι παίκτες δείχνουν έτοιμοι να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την ανταλλαγή ατάκων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση της Δήμητρας Λιάγγα, Λαρισαίας από τα Φάρσαλα, η οποία με τοπική διάλεκτο εκφράστηκε με έντονο χιούμορ για τον Gio Kay. Σε άπταιστα λαρισαϊκά τόνισε: «Gio προσπαθείς να μας κάψεις, αλλά άμα θέλω μπορώ να σε κάψω εγώ. Γιατί άμα ξεκινήσω τα δικά μου “πλια, σκλια, κτάβια, τι φτιάνς” κι αυτά δεν θα καταλάβεις Χριστό. Θα σου κάψω κάθε εγκεφαλικό κύτταρο».

Η συγκεκριμένη ατάκα όχι μόνο προσέθεσε χρώμα στην καθημερινότητα των παικτών, αλλά ενίσχυσε και το ενδιαφέρον του κοινού, που παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις.