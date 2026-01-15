Survivor: Οι παίκτες που έχουν «ψωμί» στον φετινό κύκλο

Η πρώτη εβδομάδα του «Survivor» ολοκληρώθηκε και τα στελέχη του ΣΚΑΪ έχουν κάθε λόγο να νιώθουν ότι πέτυχαν το στοίχημα. Ο κόσμος επέστρεψε στη συχνότητα του Φαλήρου, αλλά και στο mood του ριάλιτι, ενώ κάποιοι εκ των παικτών ήδη έχουν γίνει viral με τη συμπεριφορά και τις ατάκες τους.

Πρώτος στη λίστα ο Gio Καραντώνης, που έστρωνε το έδαφος πριν πατήσει στον Άγιο Δομίνικο. Από τη μία τα βίντεο στο Tik Tok, από την άλλη τα «σπαστά» ελληνικά του και η επιθυμία του να μοιάσει στον Μέγα Αλέξανδρο, τον έφεραν στο επίκεντρο από την πρώτη στιγμή. Βέβαια, η συμπεριφορά του στο ριάλιτι τον έκανε να έχει και αρκετούς haters. Τον είδαμε να τα «βάζει» με τον Γιώργο Λιανό, να αυτοπροτείνεται έπειτα από ήττα των Αθηναίων και να δηλώνει: «Εγώ δεν ήρθα εδώ να το παίξω ότι χτίζω και κάνω και ράνω. Εγώ ξέρω τα πράγματα που μετράνε, μικρά πράγματα. Ψυχολογία για τους άλλους. Καταλαβαίνω ήδη ότι αυτοί θα με κρατήσουν εδώ μόνο για τη συζήτηση. Και να χάσω στα αθλήματα, δεν φεύγω. Αυτή είναι η δουλειά μου, ψυχολογία, motivation»… Στα συμβούλια του νησιού έγινε το «μαύρο πρόβατο», βάζοντας βέβαια το χεράκι του», επικρίθηκε και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα απασχολήσει.

Μιχάλης Σηφάκης, ο αρχηγός ή αλλιώς το «αφεντικό», όπως τον είπε ο Gio! Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τερματοφύλακες της γενιάς του, έφτασε στο «Survivor» ξεκαθαρίζοντας ότι δεν του αρέσει να χάνει! Στα τέσσερα πρώτα επεισόδια το απέδειξε, αναλαμβάνοντας ρόλο coach και προσπαθώντας να δίνει οδηγίες στην ομάδα του σε κάθε αγώνισμα. Εξέλιξη που φυσικά δεν άρεσε καθόλου στους Αθηναίους, που τον έχουν βάλει στο μάτι του κυκλώνα. «Στην μπλε ομάδα μιλάει μόνο ο Μιχάλης. Το πάει τέρμα μονόλογο, γιατί ξέρει ότι μπορεί να το κάνει καλά. Πετάει τις σπόντες του, λέει τις παπάτζες του, “α, κάνετε αυτό, έχετε κενάκια, έχετε δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο ένας φοράει στο δεξί την μπαντάνα, ο άλλος στ’ αριστερό, άρα δεν έχετε καλή χημεία”. Θα πει πολλά τέτοια μέχρι το τέλος», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

Στους Επαρχιώτες συναντάμε και τον Μάνο Μαλλιαρό, τον αδελφό του γνωστού δημοσιογράφου, που έχει βρει ήδη το φαν κλαμπ του λόγω της αγωνιστικότητάς του. Χαμηλών τόνων στην καλύβα, προσπαθεί να αποφεύγει τις εντάσεις και κάνει focus στους στίβους μάχης που είναι αήττητος! Ο γυμναστής, μάλιστα, έδειξε και μία ευαίσθητη πλευρά του εαυτού του βάζοντας τα κλάματα on camera: «Μου λείπουν πολύ όλοι. Η κοπέλα μου, η Μάγδα, μου λείπει πάρα πολύ. Περισσότερο από όλους δηλαδή… Τη σκέφτομαι συνέχεια. Είναι ένα ζόρι να έρχεσαι εδώ πέρα, να περνάς όλο αυτό το κομμάτι του Survivor, έτσι όπως έχει γίνει φέτος. Γιατί τις άλλες χρονιές, καλώς ή κακώς, είχαν ένα αδιάβροχο, φωτιά. Τώρα να κάθεσαι όλο το βράδυ, δώδεκα ώρες, και απλά να περιμένεις να ξημερώσει για να στεγνώσεις, είναι δύσκολο. Δεν θα τα παρατήσω».

Από τις γυναικείες παρουσίες ξεχώρισε η Μαντίσα Τσότα. Πρωταγωνίστησε με το «καλημέρα σας» σε τσακωμό με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, ενώ η εξομολόγηση για τη ζωή της απέδειξε ότι έχει τσαγανό: «Είμαι η Μαντίσα Τσότα, είμαι 27 χρονών, μένω στην Αθήνα, στου Ζωγράφου. Γεννήθηκα στην Αλβανία και μόλις γεννήθηκα ήρθα στην Ελλάδα. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Η μητέρα μου δούλευε ως καθαρίστρια και εγώ με την αδερφή μου από μικρές τη βοηθάγαμε. Αυτό μας έκανε πιο δυνατές και να μπορούμε να επιβιώνουμε». «Στη ζωή μου τίποτα δεν μου χαρίστηκε και στο Survivor δεν περιμένω χάρη. Στο Survivor έρχομαι με τον αέρα της νικήτριας», πρόσθεσε συστήνοντας τον εαυτό της!

