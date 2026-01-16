Σε τροχιά ανανέωσης το MEGA – Οι μεγάλες παραγωγές που έρχονται

Η θρυλική ταινιοθήκη του MEGA έχει αφήσει το στίγμα της, με το κανάλι να συνεχίζει να γράφει ιστορία στον τομέα της μυθοπλασίας. Στην πρόσφατη εποχή, ο «Άγιος Παίσιος», το «Famagusta», ακόμη και η καθημερινή παραγωγή μυθοπλασίας «Η Γη της ελιάς», μονοπώλησαν το ενδιαφέρον και εκτόξευσαν τη φήμη του καναλιού.

Στο ίδιο μονοπάτι, το Μεγάλο κανάλι ετοιμάζει σπουδαίες παραγωγές με all star καστ και πολλές προσδοκίες. «Οι Αθώοι» κάνουν πρεμιέρα, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 22.20. Η σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου και του Άγγελου Κουτελιδάκη.

Εκεί, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα, εμπνευσμένη από το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος». Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, όπου θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Παρότι καλόκαρδος και ευγενικός, ο Γιάννος μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Μεγαλώνοντας γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη).

Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για

ανεξαρτησία. Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα. Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Αράθυμο (Κίμων Κουρής) οδηγεί τον Γιάννο στη φυγή και φουντώνει την ζήλια του Πέτρου. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν άραγε λύτρωση οι «Αθώοι»;

Την ίδια ώρα, ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς, «Κάμπινγκ», που υπόσχεται να χαρίσει στους τηλεθεατές χιούμορ, τρυφερότητα και γερές δόσεις μαύρης κωμωδίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου, καθώς και μια πλειάδα αγαπημένων ηθοποιών. Η ιστορία της κωμικής σειράς περιστρέφεται γύρω από τον Ιορδάνη, που αποφασισμένος να κάνει την προσωπική του επανάσταση, πακετάρει τα απαραίτητα -μαζί με μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά- και μετακομίζει με τα παιδιά του στο Κάμπινγκ «Άλλος κόσμος». Εκεί, ελπίζει να βρει την ηρεμία και να κρυφτεί από το παρελθόν του. Όμως, το εν λόγω κάμπινγκ δεν είναι απλώς ένας τόπος διαμονής. Είναι μια μικρογραφία κοινωνίας, μια ιδιαίτερη φιλοσοφία ζωής που λειτουργεί υπό το άγρυπνο βλέμμα του «Καμπινγκράτορα» Σοφοκλή. Εκεί, ο Ιορδάνης και τα παιδιά του θα συναντήσουν μια «πολύχρωμη» παρέα εκκεντρικών χαρακτήρων, καθένας με τα δικά του μυστικά, που θα φέρουν τα πάνω κάτω στην καθημερινότητά τους. Με όχημα το χιούμορ, το σίριαλ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, συμπληρώνουν το καστ.

Η παραγωγή προορίζεται, όπως όλα δείχνουν, για την επόμενη χρονιά όπως και οι «Μπλε Ώρες». Η dream team της μυθοπλασίας, Ανδρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου και Κούλης Νικολάου, μετά το τέλος της «Γης της ελιάς» που θα δούμε το καλοκαίρι, έχουν βρει το νέο τηλεοπτικό βήμα. Τα γυρίσματα του καινούργιου σίριαλ ξεκινούν, με φόντο το Πήλιο, την Τσαγκαράδα και τις Σποράδες.

