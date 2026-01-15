Η Γη της ελιάς spoiler: Βρίσκουν το πτώμα της Στέλλας – Ο Αντώνης σε πανικό

Στις 19 Ιανουαρίου επιστρέφει στη συχνότητα του MEGA και οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές το 2026. Η Γη της ελιάς κάνει come back με δυνατά επεισόδια και… πολλές αποκαλύψεις.

Η Ασπασία, ούσα στη φυλακή πλέον, αντιμετωπίζεται σαν ηρωίδα από τις συγκρατούμενές της. Ο Κουράκος, άναυδος, διαπιστώνει ότι ανάμεσα στις κλήσεις που κατάφεραν να ανακτήσουν από το κινητό του Δημοσθένη βρίσκονται και κλήσεις προς τον Βαγιάκο. Ο αστυνόμος στριμώχνει τον Βαγιάκο προκειμένου να ανακαλύψει αν ήταν το τσιράκι του Δημοσθένη.

Την ίδια ώρα, ο Αντώνης βλέπει στις ειδήσεις ότι βρέθηκε το πτώμα της Στέλλας, στον κήπο του σπιτιού στον Διόνυσο. Η αστυνομία εντείνει τις έρευνες γύρω το πτώμα της κοπέλας κι ο Αντώνης με τον Ρούσσο ανησυχούν μήπως αποκαλυφθεί η εμπλοκή τους σε αυτή την υπόθεση.

Ο Πότης γνωρίζει τη Δάφνη κι εντυπωσιάζεται, ενώ ο Παυλής συνεχίζει να βασανίζεται από την απουσία της. Η Αλεξάνδρα ανακοινώνει στην Ερωφίλη πως ο Ορέστης της έκανε πρόταση γάμου κι εκείνη της προτείνει να δεχτεί. Οι συναντήσεις του Κωνσταντίνου και της Φρύνης αρχίζουν να πυκνώνουν, ενώ η κατάσταση στο σπίτι με την Ισμήνη παραμένει αφόρητη.

