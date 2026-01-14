The Floor: Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει με διπλό ρόλο στον ΣΚΑΪ

Ο παρουσιαστής, εκτός από το «Survivor», θα βρίσκεται και στον δεύτερο κύκλο του «Floor»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ένα από τα πρόσωπα του δεύτερου μισού της χρονιάς είναι ο Γιώργος Λιανός. Μπορεί να βρίσκεται ήδη στον αέρα με το «Survivor», επιστρέφει όμως και με το «The Floor» που παίρνει ξανά θέση στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ με τον δεύτερο κύκλο του, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 21.00.

Με την αμεσότητα και το αστείρευτο χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν και με πολύ διάθεση για παιχνίδι, ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται στην εντυπωσιακή αρένα 100 νέους παίκτες. Μόνο που στον δεύτερο κύκλο του game show, υπάρχουν 100 νέες, απίθανες κατηγορίες και πολλές εκπλήξεις!

Ο βασικός μηχανισμός με την αναγνώριση εικόνων παραμένει, αλλά ανοίγει παραπάνω τη βεντάλια γνώσεων με:

Ηχητικές κατηγορίες: Οι παίκτες ακούν ηχητικά αποσπάσματα από μια θεματική ενότητα (τραγούδια, ήχοι της καθημερινότητας κ.ά.) και θα πρέπει να τα αναγνωρίσουν. Πάντα, μέσα στον διαθέσιμο χρόνο των 45 δευτερολέπτων.

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Οι παίκτες βλέπουν στην οθόνη μια ερώτηση με 3 πιθανές απαντήσεις και καλούνται να πουν ποια θεωρούν ότι είναι η σωστή. Σε αυτή τη διαδικασία, όμως, δεν μπορούν να πουν πάσο. Η πρώτη τους επιλογή είναι και... αμετάκλητη!

Συμπλήρωσε το κενό: Οι παίκτες βλέπουν στην οθόνη μια φράση, από συγκεκριμένη θεματική ενότητα, από την οποία λείπουν μία ή περισσότερες λέξεις. Εκείνοι λοιπόν, θα πρέπει να βρουν τις λέξεις που λείπουν.

Η βεντάλια γνώσεων ανοίγει και δοκιμάζονται οι γνώσεις, τα αντανακλαστικά, η στρατηγική και η ψυχραιμία των παικτών κατά τη διάρκεια των μονομαχιών. Να σημειωθεί ότι ο δεύτερος κύκλος του αγαπημένου game show γυρίστηκε, στην Ολλανδία, τον Σεπτέμβριο και ήδη τρέχουν οι προετοιμασίες για τον επόμενο...

