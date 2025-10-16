Ο Γιώργος Λιανός στο Newsbomb: «Tο The Floor έχει πολλές ανατροπές και τη σωστή συνταγή»

Ο παρουσιαστής μιλά για το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ, που κάνει πρεμιέρα αύριο…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο Γιώργος Λιανός στο Newsbomb: «Tο The Floor έχει πολλές ανατροπές και τη σωστή συνταγή»
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εβδομάδα με τις πρεμιέρες των νέων ψυχαγωγικών προγραμμάτων στον ΣΚΑΪ συνεχίζεται και, αυτή τη φορά, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «The Floor» και τον Γιώργο Λιανό.

Η παγκόσμια επιτυχία έρχεται στη συχνότητα του Φαλήρου, την Παρασκευή, στις 21.00, και ο οικοδεσπότης είναι έτοιμος για όλα!

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ένα 24ώρο πριν την πρώτη επίσημη, δηλώνει: «Είμαι ανυπόμονος, το πρότζεκτ είναι πολύ ωραίο και το πλατό υπερπαραγωγή. Περάσαμε καταπληκτικά στην Ολλανδία, μπήκαμε στο στούντιο και μείναμε άναυδοι. Νομίζω φτιάξαμε επεισόδια που θα ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες, θα μας δικαιώσουν. Το παιχνίδι κινείται γρήγορα, έχει το στοιχείο του ριάλιτι, πολλές ανατροπές…Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το εν λόγω τηλεπαιχνίδι “σκίζει” στο εξωτερικό».

giwrgos-lianos-2.jpg

Ο Γιώργος Λιανός, έπειτα από κάποια χρόνια, επιστρέφει στα τηλεπαιχνίδια τονίζοντας: «Μου αρέσει που επιστρέφω, πάντα ήμουν σε συζητήσεις αλλά το “Survivor” δεν μου το επέτρεπε. Το “The Floor” όμως έχει τη σωστή συνταγή, είναι 10 επεισόδια ο κάθε κύκλος». Όσον αφορά στον ανταγωνισμό της βραδινής ζώνης, σχολιάζει: «Είναι μέρα και ώρα δύσκολη, έχει και σειρές και ψυχαγωγικά προγράμματα. Υπάρχει κόσμος, όμως, που μπορεί να αγαπήσει το παιχνίδι. Το αξίζει αυτό το κόνσεπτ».

Η εμπειρία στην Ολλανδία

Ο αεικίνητος παρουσιαστής έζησε μία μοναδική εμπειρία στην Ολλανδία, στις εγκαταστάσεις των Talpa Studios. Μάλιστα, δέχτηκε υπέροχα σχόλια από τον Ολλανδό παραγωγό αποδεικνύοντας το τηλεοπτικό του ταλέντο. «Νιώθω υπερήφανος που μου εμπιστεύτηκαν το “The Floor”… Η τεχνολογία, το στούντιο, όσα ζήσαμε, ήταν μοναδική εμπειρία. Μάλιστα, ο παραγωγός -μετά το τέλος του πρώτου κύκλου- μού είπε ότι είμαι στην τριάδα με τους αγαπημένους του παρουσιαστές. Τότε ρώτησα ποιοι είναι οι άλλοι δύο για να τους μελετήσω. Στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν, με ξαναβρήκε και μου είπε ότι πλέον είμαι ο αγαπημένος του… Θα το ξαναπώ, ήταν φοβερά όσα ζήσαμε», κατέληξε.

the-floor-3.jpg

Οι κανονισμοί του «The Floor»

Το «The Floor», το πιο φανταστικό και υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-σόου παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios, έρχεται τη νέα σεζόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον ΣΚΑΪ!

Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες, ηλικίας 19-69 ετών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

the-floor-2.jpg

Ξεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Οι 100 παίκτες, όπου ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα πεδίο γνώσης, παίρνουν θέση. Κάθε παίκτης και μία πρόκληση, όλοι όμως με τον ίδιο στόχο: Να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας μέχρι 70.000 ευρώ!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:59ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διέταξε τη CIA να κάνει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα – Στο στόχαστρο το καθεστώς Μαδούρο

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γέφυρες με... εμπόδια ρίχνει η Κατσέλη στον Τσίπρα: «Δεν τα σπάσαμε ποτέ - Ούτε ο Τσίπρας δεν μπορεί χωρίς συμπράξεις»

07:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Αδιαπέραστος ο Κηφισός - Μποτιλιάρισμα από την Κηφισιά έως τον Πειραιά!

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μαρουάν Μπαργούτι: «Ισραηλοί φρουροί ξυλοκόπησαν τον πατέρα μου, δεν μπορούσε να περπατήσει για μέρες» καταγγέλλει ο γιος του

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

07:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: «Σύγκρουση κορυφής» σήμερα για την εξωτερική πολιτική

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει με τα ραντεβού - Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία

07:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στο Λασίθι

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Υπάρχει και τέταρτο άτομο εμπλεκόμενο στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ!

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χρειαζόταν διπλή ελληνική «ένεση» και την κάνει με Τετέι-Παντελίδη

06:32LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιανός στο Newsbomb: «Tο The Floor έχει πολλές ανατροπές και τη σωστή συνταγή»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτική θητεία με κλήρωση; Η Γερμανία ετοιμάζεται να το κάνει πράξη, πότε συνέβη ξανά

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι λένε στον ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Παναγιωτόπουλου περί «τριτοκοσμικών, ψημένων στον ήλιο, εργατών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς και η αιματηρή εκκαθάριση των φατριών - Ο αγώνας για το «μονοπώλιο της βίας» στη Λωρίδα - Σκληρά βίντεο

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Υπάρχει και τέταρτο άτομο εμπλεκόμενο στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ!

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη», λέει φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στο «σκοτάδι» – Η φιλία, τα όνειρα και η διαδρομή προς το έγκλημα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

07:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στο Λασίθι

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ένα νέο ηφαιστειακό νησί αναδύθηκε από τον ωκεανό προκαλώντας δέος στους επιστήμονες

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

05:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέχρι την Κυριακή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Διαμέρισμα «τρώγλη» στο κέντρο της πόλης – Ζούσαν με τρωκτικά και τόνους σκουπιδιών

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

07:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

02:26WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS 2025: Πλησιάζει η Γη και μεγαλώνει το μυστήριο – Άφωνοι οι επιστήμονες από τις νέες παρατηρήσεις

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτική θητεία με κλήρωση; Η Γερμανία ετοιμάζεται να το κάνει πράξη, πότε συνέβη ξανά

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αποκάλυψη Newsbomb - Ραντεβού των συλληφθέντων μια μέρα πριν τους πιάσουν

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χρειαζόταν διπλή ελληνική «ένεση» και την κάνει με Τετέι-Παντελίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ