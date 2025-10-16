Ο Γιώργος Λιανός στο Newsbomb: «Tο The Floor έχει πολλές ανατροπές και τη σωστή συνταγή»

Η εβδομάδα με τις πρεμιέρες των νέων ψυχαγωγικών προγραμμάτων στον ΣΚΑΪ συνεχίζεται και, αυτή τη φορά, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «The Floor» και τον Γιώργο Λιανό.

Η παγκόσμια επιτυχία έρχεται στη συχνότητα του Φαλήρου, την Παρασκευή, στις 21.00, και ο οικοδεσπότης είναι έτοιμος για όλα!

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ένα 24ώρο πριν την πρώτη επίσημη, δηλώνει: «Είμαι ανυπόμονος, το πρότζεκτ είναι πολύ ωραίο και το πλατό υπερπαραγωγή. Περάσαμε καταπληκτικά στην Ολλανδία, μπήκαμε στο στούντιο και μείναμε άναυδοι. Νομίζω φτιάξαμε επεισόδια που θα ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες, θα μας δικαιώσουν. Το παιχνίδι κινείται γρήγορα, έχει το στοιχείο του ριάλιτι, πολλές ανατροπές…Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το εν λόγω τηλεπαιχνίδι “σκίζει” στο εξωτερικό».

Ο Γιώργος Λιανός, έπειτα από κάποια χρόνια, επιστρέφει στα τηλεπαιχνίδια τονίζοντας: «Μου αρέσει που επιστρέφω, πάντα ήμουν σε συζητήσεις αλλά το “Survivor” δεν μου το επέτρεπε. Το “The Floor” όμως έχει τη σωστή συνταγή, είναι 10 επεισόδια ο κάθε κύκλος». Όσον αφορά στον ανταγωνισμό της βραδινής ζώνης, σχολιάζει: «Είναι μέρα και ώρα δύσκολη, έχει και σειρές και ψυχαγωγικά προγράμματα. Υπάρχει κόσμος, όμως, που μπορεί να αγαπήσει το παιχνίδι. Το αξίζει αυτό το κόνσεπτ».

Η εμπειρία στην Ολλανδία

Ο αεικίνητος παρουσιαστής έζησε μία μοναδική εμπειρία στην Ολλανδία, στις εγκαταστάσεις των Talpa Studios. Μάλιστα, δέχτηκε υπέροχα σχόλια από τον Ολλανδό παραγωγό αποδεικνύοντας το τηλεοπτικό του ταλέντο. «Νιώθω υπερήφανος που μου εμπιστεύτηκαν το “The Floor”… Η τεχνολογία, το στούντιο, όσα ζήσαμε, ήταν μοναδική εμπειρία. Μάλιστα, ο παραγωγός -μετά το τέλος του πρώτου κύκλου- μού είπε ότι είμαι στην τριάδα με τους αγαπημένους του παρουσιαστές. Τότε ρώτησα ποιοι είναι οι άλλοι δύο για να τους μελετήσω. Στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν, με ξαναβρήκε και μου είπε ότι πλέον είμαι ο αγαπημένος του… Θα το ξαναπώ, ήταν φοβερά όσα ζήσαμε», κατέληξε.

Οι κανονισμοί του «The Floor»

Το «The Floor», το πιο φανταστικό και υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-σόου παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios, έρχεται τη νέα σεζόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον ΣΚΑΪ!

Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες, ηλικίας 19-69 ετών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

Ξεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Οι 100 παίκτες, όπου ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα πεδίο γνώσης, παίρνουν θέση. Κάθε παίκτης και μία πρόκληση, όλοι όμως με τον ίδιο στόχο: Να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας μέχρι 70.000 ευρώ!