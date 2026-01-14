Survivor: Τι ώρα θα προβληθεί το αποψινό επεισόδιο;

Με ένα δυνατό επεισόδιο έρχεται, απόψε, το «Survivor» του ΣΚΑΪ. Το ριάλιτι θα βγει στον αέρα στις 21.40 και όχι στις 21.00, όπως τις προηγούμενες ημέρες.

Παρά την προσπάθειά τους, οι «Αθηναίοι» δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη νίκη στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Το σχέδιό τους, με την υποψηφιότητα του Gio Καραντώνη, σχολιάστηκε έντονα από τους «Επαρχιώτες» οδηγώντας σε μία έντονη αντιπαράθεση στο Συμβούλιο.

Οι ομάδα των Επαρχιωτών

Η ψηφοφορία μεταξύ των Κόκκινων ανέδειξε ως τρίτη υποψήφια την Κέλλυ Μποφίλιου, η οποία αποδέχτηκε την υποψηφιότητά της αναφερόμενη στις δύο απανωτές ήττες της σε run. Από την άλλη πλευρά όμως τόνισε την προσφορά της στην ομάδα ως «μαγείρισσα της καλύβας».

Η Κέλλυ Μποφίλιου

Απόψε, θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο αγώνα επάθλου. Η ομάδα που θα κερδίσει, δε θα έχει απλά τη δυνατότητα να μαγειρέψει κάτι περισσότερο από ρύζι, αλλά θα λάβει και έναν πολύ χρήσιμο εξοπλισμό. Η αναμέτρηση είναι έντονη και φέρνει πολλές εντάσεις ακόμα και στο εσωτερικό των δύο ομάδων. Η ένταση μεταφέρεται και στο συμβούλιο του νησιού όπου ένας/μία Survivor δηλώνει πως δεν αντέχει άλλο…

Στη χθεσινή ψηφοφορία το τηλεοπτικό κοινό στήριξε με την ψήφο του ένα άτομο από τους: Σταυρούλα Ποτήρη, Gio Καραντώνη και Κέλλυ Μποφίλιου. Απόψε θα μάθουμε το όνομα εκείνου που θα παραμείνει. Οι άλλοι δύο υποψήφιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στο στίβο μάχης. Όταν ο αγώνας λήξει ο παίκτης ή η παίκτρια που θα αποχωρήσει κάνει μία δήλωση που θα συζητηθεί!

Η Σταυρούλα Ποτήρη

Διαβάστε επίσης