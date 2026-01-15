ΣΚΑΪ: Οι σχέσεις με τον Χρήστο Φερεντίνο και η επιστροφή του «Wall»

Τι συμβαίνει με ΣΚΑΪ και Χρήστο Φερεντίνο;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ΣΚΑΪ: Οι σχέσεις με τον Χρήστο Φερεντίνο και η επιστροφή του «Wall»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι από τα πρόσωπα, που πάντα απασχολεί με το τηλεοπτικό του μέλλον. Το ερχόμενο καλοκαίρι το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται και ήδη αρχίζει να πρωταγωνιστεί στη φημολογία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές διατηρούν καλές σχέσεις και ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών θα καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων προκειμένου να δουν πώς θα πορευτούν. Για την ώρα, τόσο ο Χρήστος Φερεντίνος όσο και τα στελέχη του ΣΚΑΪ έχουν το βλέμμα στραμμένο στα νέα επεισόδια του «The Wall», που αλλάζει ημέρα προβολής.

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων, που χαρίζει ωραίες στιγμές στο κοινό, επιστρέφει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 21.00, με ζευγάρια παικτών να εισβάλουν στο πλατό για να παίξουν, να τολμήσουν και να ρισκάρουν με έναν στόχο: να δουν το συνολικό χρηματικό έπαθλο να φθάνει τις 350.000 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Στο πρώτο νέο επεισόδιο της χρονιάς, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται την Έλενα και την Κορίνα, δύο αγαπημένες αδερφές που ενώνουν τις δυνάμεις τους και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους. Η Έλενα είναι παντρεμένη 17 χρόνια και έχει δύο κόρες στην εφηβεία. Εργάζεται ως Υπεύθυνη σε παιδικό γυμναστήριο και θαυμάζει τον δυναμισμό και τη δοτικότητα της αδερφής της. Η Κορίνα, από την πλευρά της, είναι πωλήτρια και εκπαιδεύτρια σε εταιρεία που εισάγει μηχανήματα αισθητικής. Μένει στην ίδια πολυκατοικία με την αδερφή της και τα ανίψια της. Όλοι, έχουν το ίδιο όνειρο: να επισκεφθούν τη Σεούλ και να δουν από κοντά το αγαπημένο τους συγκρότημα Kpop μουσικής, τους BTS, μία εμπειρία ζωής και ένα ταξίδι ζωής. Θα καταφέρει το δυνατό δίδυμο, η Έλενα και η Κορίνα, να γκρεμίσει τον «Τοίχο» και να πραγματοποιήσει το ταξίδι ζωής;

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:17ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ για Μινεσότα: Θα εφαρμόσω τον νόμο για τις εξεγέρσεις, τέλος η παρωδία

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα «σηκώθηκε» 10όροφο κτίριο-Lego σε μόλις 28 ώρες

16:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν και Χριστοδουλίδης στην Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας - Μήνυμα επανένωσης

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Παραδόθηκε στον Ανεστίδη η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Ποια ήταν η πρώτη φρεγάτα που απέκτησε το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Έλληνας πήγε για διακοπές και τραυματίστηκε σε παραλία - Κινδυνεύει να μην περπατήσει ξανά

16:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυμναστική μαζί με τον υπουργό Άμυνας της Ιαπωνίας έκανε ο Πιτ Χέγκσεθ - Βίντεο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα στο Μαξίμου οι αγρότες – Ανοίγουν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Άρη

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα ψηφίζεται η νέα συμφωνία με την Hellenic Train - 420 εκατ. ευρώ και αυστηρές ρήτρες

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Ο πάπας Λέων συναντήθηκε με συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της φύσης: Ο «υπερ-αγριόχοιρος» που μπορεί να φτάσει τα 200 κιλά

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος ήταν ο Κίμων από τον οποίον πήρε το όνομά της η νέα φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού - Η ιστορική φράση

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η «αγωνία» για τις τιμές του πετρελαίου εμπόδισε το χτύπημα στο Ιράν - Ο ρόλος των κρατών του κόλπου

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η αδερφή του τέως βασιλιά

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σχεδόν 5 εκατ. λογαριασμοί εφήβων απενεργοποιήθηκαν μετά την απαγόρευση των social media

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν επιβατική πτήση λόγω «απειλής για βόμβα» - Φάρσα από hotspot κινητού πίσω από το συμβάν

15:04LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι σχέσεις με τον Χρήστο Φερεντίνο και η επιστροφή του «Wall»

15:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: 4ος Διασχολικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας «Λεξοπαίγνια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η αδερφή του τέως βασιλιά

12:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

14:44ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: Νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό - Φωτογραφίες και βίντεο από την υποδοχή του νέου υπερόπλου

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος ήταν ο Κίμων από τον οποίον πήρε το όνομά της η νέα φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού - Η ιστορική φράση

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα στο Μαξίμου οι αγρότες – Ανοίγουν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς

10:04ΕΛΛΑΔΑ

«Νικητής» ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στην Ιταλία - Βίντεο

13:54ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: Γινόμαστε ξανά κράτος «μέγα το της θαλάσσης» - Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο, ο ναύαρχος Μαρτζούκος εξηγεί

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Έλληνας πήγε για διακοπές και τραυματίστηκε σε παραλία - Κινδυνεύει να μην περπατήσει ξανά

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από κτίριο της πολεοδομίας

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Άλι Σάαθ που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν επιβατική πτήση λόγω «απειλής για βόμβα» - Φάρσα από hotspot κινητού πίσω από το συμβάν

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης - Έχασε τις αισθήσεις του πάνω σε στύλο ηλεκτρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ