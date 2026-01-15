ΣΚΑΪ: Οι σχέσεις με τον Χρήστο Φερεντίνο και η επιστροφή του «Wall»

Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι από τα πρόσωπα, που πάντα απασχολεί με το τηλεοπτικό του μέλλον. Το ερχόμενο καλοκαίρι το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται και ήδη αρχίζει να πρωταγωνιστεί στη φημολογία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές διατηρούν καλές σχέσεις και ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών θα καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων προκειμένου να δουν πώς θα πορευτούν. Για την ώρα, τόσο ο Χρήστος Φερεντίνος όσο και τα στελέχη του ΣΚΑΪ έχουν το βλέμμα στραμμένο στα νέα επεισόδια του «The Wall», που αλλάζει ημέρα προβολής.

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων, που χαρίζει ωραίες στιγμές στο κοινό, επιστρέφει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 21.00, με ζευγάρια παικτών να εισβάλουν στο πλατό για να παίξουν, να τολμήσουν και να ρισκάρουν με έναν στόχο: να δουν το συνολικό χρηματικό έπαθλο να φθάνει τις 350.000 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Στο πρώτο νέο επεισόδιο της χρονιάς, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται την Έλενα και την Κορίνα, δύο αγαπημένες αδερφές που ενώνουν τις δυνάμεις τους και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους. Η Έλενα είναι παντρεμένη 17 χρόνια και έχει δύο κόρες στην εφηβεία. Εργάζεται ως Υπεύθυνη σε παιδικό γυμναστήριο και θαυμάζει τον δυναμισμό και τη δοτικότητα της αδερφής της. Η Κορίνα, από την πλευρά της, είναι πωλήτρια και εκπαιδεύτρια σε εταιρεία που εισάγει μηχανήματα αισθητικής. Μένει στην ίδια πολυκατοικία με την αδερφή της και τα ανίψια της. Όλοι, έχουν το ίδιο όνειρο: να επισκεφθούν τη Σεούλ και να δουν από κοντά το αγαπημένο τους συγκρότημα Kpop μουσικής, τους BTS, μία εμπειρία ζωής και ένα ταξίδι ζωής. Θα καταφέρει το δυνατό δίδυμο, η Έλενα και η Κορίνα, να γκρεμίσει τον «Τοίχο» και να πραγματοποιήσει το ταξίδι ζωής;