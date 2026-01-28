Τραγωδία στη Βιολάντα: Την Πέμπτη οι κηδείες των 3 εργαζομένων

Αύριο το μεσημέρι θα τελεστούν οι κηδείες των 3 εργαζομένων που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Τραγωδία στη Βιολάντα: Την Πέμπτη οι κηδείες των 3 εργαζομένων
Το τελευταίο «αντίο» θα πουν την Πέμπτη οι οικογένειες των 3 εργαζομένων, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Συγγενείς και φίλοι της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα θα την αποχαιρετήσουν στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στη Καρδίτσα.

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων.

Η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα τελεστεί στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, από όπου καταγόταν.

Την Παρασκευή στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

