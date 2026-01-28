Βιολάντα: Συγκλονίζουν οι ιστορίες της Αγάπης, της Έλενας, της Βάσως, της Βούλας, της Αναστασίας

Με την ταυτοποίηση και της πέμπτης σορού ολοκληρώθηκε το πρώτο οδυνηρό κεφάλαιο της τραγωδίας στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα». Η Σταυρούλα, η Έλενα, η Βασιλική, η Αναστασία και η Αγάπη δεν ήταν απλώς εργαζόμενες, ήταν μητέρες, σύζυγοι και στυλοβάτες οικογενειών που βυθίστηκαν στο πένθος.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι πέντε γυναίκες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες η μία κοντά στην άλλη, σε μια ύστατη, ίσως, προσπάθεια να διασωθούν μαζί.

Θυσία για την οικογένεια

Κοινό στοιχείο όλων των θυμάτων ήταν η συνειδητή επιλογή της νυχτερινής βάρδιας. Μια επιλογή που υπαγορεύτηκε από την ανάγκη τους να βρίσκονται το πρωί δίπλα στα παιδιά και τους ηλικιωμένους γονείς τους, να φροντίζουν το σπίτι και να προσφέρουν τη φυσική τους παρουσία στην καθημερινότητα των δικών τους ανθρώπων.

Σταυρούλα (Βούλα) Μπουκουβάλα

Η 56χρονη Σταυρούλα (Βούλα) Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα ήταν μητέρα 3 παιδιών. Εργαζόταν 10 χρόνια στο εργοστάσιο Βιολάντα, το ένα της παιδί σπούδαζε, και το μικρότερο πηγαίνει τρίτη λυκείου.

Έλενα Κατσαρού

Η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, από το χωριό Γλίνος, ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού. Στο εργοστάσιο εργαζόταν και η μητέρα της. Δούλευαν αντίθετες βάρδιες για να μένει πάντα κάποια με το παιδί.

Βασιλική (Βάσω) Σκαμπαρδώνη

Η 42χρονη Βασιλική (Βάσω) Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, ήταν μητέρα δύο παιδιών 3 και 5 ετών αντίστοιχα. Παλαιότερα είχε δικό της κομμωτήριο, ωστόσο το έκλεισε και αποφάσισε να εργάζεται στην εταιρεία.

Αναστασία Νάσιου

Η 65χρονη Αναστασία Νάσιου καταγόταν από το Γριζάνο Φαρκαδόνας και ήταν για χρόνια στη Γερμανία. Ήταν μητέρα τριών αγοριών και μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη, μάζευε ένσημα, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή της στην πατρίδα. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Γριζανίου Φαρκαδόνας, την κ. Ευανθία Κακαβιάρη, που μίλησε στην ΕΡΤ, τόνισε ότι ήθελε πολύ να επιστρέψει στην πατρίδα της η Αναστασία κοντά στους γονείς της, στους συγγενείς της και στους φίλους, όμως ένα μεροκάματο δεν ήξερε τι της επιφύλασσε. «Ήθελε να δουλεύει νύχτα, για να απολαμβάνει το πρωί το χωριό, να κάνει τις δουλειές της, να βοηθάει τους γονείς της και τα παιδιά της. Όλο το χωριό είναι συγκλονισμένο. Είχε περίπου 6 μήνες που έπιασε δουλειά στο εργοστάσιο», τόνισε η κ. Κακαβιάρη.

Αγάπη Μπουνόβα

Ο Βαγγέλης Τζέλης, πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων μίλησε στην ΕΡΤ για το τελευταίο θύμα, την Αγάπη Μπουνόβα με καταγωγή από το Μεγαλοχώρι, η οποία ήταν μητέρα δύο παιδιών, σύζυγος, και γιαγιά. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Αγάπη ήταν αγαπητός άνθρωπος. Η οικογένεια της Αγάπης βρισκόταν για χρόνια στη Γερμανία για δουλειά και επέστρεψε στο χωριό. Ήταν περίπου 15 χρόνια που δούλευε στο εργοστάσιο και βρισκόταν κοντά στην συνταξιοδότηση, ένα χρόνο περίπου θα ήθελε. Σύμφωνα με τον ίδιο είχε ζητήσει να μετακινηθεί στην βραδινή βάρδια για να πηγαίνει τα εγγόνια της στο σχολείο, καθώς ο γιος της και η σύζυγός του εργάζονταν το πρωί.

Την προηγούμενη ημέρα, οι γυναίκες είχαν παραστεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του εργοστασίου, χαμογελαστές και αγκαλιασμένες, λίγες ώρες πριν από την τραγωδία που συγκλόνισε τους συναδέλφους και τους οικείους τους. Η βάρδια που επέλεγαν γυναίκες με μικρά παιδιά επέτρεπε να είναι κοντά στα παιδιά τους τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, μια ρουτίνα που έγινε μοιραία εκείνο το βράδυ.

*Με πληροφορίες από Onlarissa

Διαβάστε επίσης