Βιολάντα: Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις στα σχολεία λόγω πένθους

Την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, όπως οι κοπές βασιλόπιτας σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, ζήτησε το υπουργείο Παιδείας, λόγω πένθους για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με σχετική οδηγία του υπουργείου Παιδείας, για την τρέχουσα εβδομάδα ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΠΕ – ΔΙΔΕ), καθώς και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) της επικράτειας.

«Λόγω πένθους, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, να ακυρωθούν για αυτή την εβδομάδα όλες οι εκδηλώσεις (κοπή πίτας, Γιορτή τριών Ιεραρχών) των ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ και ΠΔΕ της χώρας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οδηγία του υπουργείου

