Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Το «αντίο» στον σπουδαίο Κώστα Γανωσέλη

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του συνθέτη Κώστα Γανωσέλη, σε ηλικία 79 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook η Σοφία Βόσσου. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του αείμνηστου καλλιτέχνη και έγραψε στη λεζάντα: «Καλό σου ταξίδι Κώστα Γανωσέλη σπουδαίε μου μουσικέ μαέστρο και άνθρωπε να είναι η ψυχούλα σου γαλήνια».

Μάλιστα, και ο μεγάλος Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποχαιρέτησε τον Κώστα Γανωσέλη με τον οποίο συνεργάστηκαν στον δίσκο «Διαίρεση» με τον 79χρονο να κάνει την ενορχήστρωση, αναφέροντας στο post του «Παντοτινέ μου φίλε και δάσκαλε, Κώστα Γανωσέλη, καλό σου ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων...»