Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Λάρισα - Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, όταν μια γυναίκα παρασύρθηκε θανάσιμα από αυτοκίνητο στην περιοχή της Φαλάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η γυναίκα ηλικίας περίπου 45 ετών, αλλοδαπή, υπό συνθήκες που διερευνά η αστυνομία, παρασύρηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της, καθώς παρά τις προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών του ΕΚΑΒ που κατέφθασαν στο σημείο με μονάδα και την μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

