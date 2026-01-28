Κρήτη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 7χρονο έξω από σχολείο στο Ηράκλειο
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός 7χρονου παιδιού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου έξω από σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το neakriti.gr να κόκκινο αυτοκίνητο χτύπησε με τον αριστερό καθρέπτη το παιδί, που πήγαινε με τη μητέρα του στο σχολείο, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.
Στο σημείο έφτασε και η Αστυνομία, προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και να διερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος.
