Λάρισα: 12χρονος παρασύρθηκε από όχημα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ο ανήλικος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίσθηκε το πρωί της Δευτέρας τραυματισμένο ένα 12χρονο παιδί που παρασύρθηκε από όχημα.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο μετά τις 8 το πρωί στην οδό Ιωαννίνων, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο αγόρι.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε πως το ανήλικο παιδί είναι τραυματισμένο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
