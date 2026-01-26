Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Λιτές οι εκδηλώσεις για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα», που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις εργαζόμενες, ενώ, μία ακόμη αγνοείται.

Λόγω του τραγικού γεγονότος, οι εκδηλώσεις για την Αγιοκατάταξη του Αγίου Δημητρίου στις 28 και 29 Ιανουαρίου θα είναι λιτές, με συμμετοχή μόνο δύο Αρχιερέων. Ακυρώνονται, επίσης, η Εσπερίδα για τον Άγιο Δημήτριο και η κοπή της πίτας του Φιλοπτώχου Ταμείου.

Η Μητρόπολη καλεί τον κόσμο να προσευχηθεί για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης:

«Ἡ Ἱερά Μητρόπολή Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, με βαθύτατη θλίψη και συγκλονισμένη από το τραγικό γεγονός της καταστροφικής πυρκαγιάς που σημειώθηκε στο εργοστάσιο “Βιολάντα” της περιοχής μας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια συνανθρώπων μας, συμμετέχει προσευχητικώς στο πένθος των οικογενειών των θυμάτων και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια.

Κατόπιν τούτου και σε ένδειξη σεβασμού προς τους κεκοιμημένους και συμπαράστασης προς τη Διοίκηση της Εταιρείας και τις δοκιμαζόμενες οικογένειες και τους εργαζομένους της, σας γνωρίζουμε οτι οι Λατρευτικές εκδηλώσεις στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2026 προς τιμήν της Αγιοκατάταξης του Αγίου Δημητρίου του Γκαγκαστάθη περιορίζονται και θα πραγματοποιηθούν σε απόλυτα λιτό χαρακτήρα με την συμμετοχή μόνο δυο Αρχιερέων ήτοι του Εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ωσαύτως ακυρώνεται και η Εσπερίδα προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου και των Τριών Ιεραρχών που θα πραγματοποιούνταν στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 18:00.

Επιπλέον, σας ανακοινώνουμε ότι ακυρώνεται η εκδήλωση κοπής της αγιοβασιλειόπιτας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ιερά Μητρόπολη παρακαλεί τον φιλόχριστο λαό να ενώσει τις προσευχές του υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδίκως και αιφνιδίως κεκοιμημένων αδελφών μας, καθώς και υπέρ ενισχύσεως και παραμυθίας των οικείων τους.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».

