Θεσσαλονίκη: Παράσυρση πεζής από μηχανή στην Καλαμαριά – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Το περιστατικό συνέβη επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα παρέσυρε γυναίκα πεζή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Η πεζή γυναίκα υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ενώ ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε ελαφρύτερα, βρισκόμενος ωστόσο σε σταθερή κλινική κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Διασώστες του ΕΚΑΒ, εφαρμόζοντας προνοσοκομειακή φροντίδα και εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης πολυτραυματία. Η πεζή γυναίκα αντιμετωπίστηκε επί τόπου, διασωληνώθηκε από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά πριν τη διακομιδή της.

Για τη συνολική διαχείριση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα και μία μοτοσικλέτα ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, με τη συμμετοχή συνολικά επτά διασωστών και ενός ιατρού.

Διαβάστε επίσης