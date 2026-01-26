Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας φέρνει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους πολίτες

Newsbomb

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου περνά στη νέα εποχή, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων. Τίθεται σε εφαρμογή νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης απαιτούμενων δικαιολογητικών, το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων, ιδιαίτερα για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.

Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, τηρώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων των πολιτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας φέρνει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους πολίτες και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες:

– Μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων, καθώς εξαλείφεται ο χρόνος διακίνησης έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.

– Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος λήψης των αιτημάτων από τους αρμόδιους χειριστές καθώς και ο αριθμός των απορριφθέντων αιτήσεων λόγω εσφαλμένης καταχώρισης δεδομένων, καθώς προσυμπληρώνονται αυτόματα, μέσω διαλειτουργικοτήτων της εφαρμογής με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

– Καταργείται μία σειρά δικαιολογητικών που απαιτούνταν να συνυποβληθούν με κάθε αίτημα έκδοσης διαβατηρίου (ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο αποδεικτικού δέσμευσης ηλεκτρονικού παραβόλου, βεβαίωση αποτελέσματος ερευνών σχετικά με συνθήκες κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου).

– Μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων ταχυμεταφοράς.

– Ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια του διαβατηρίου, καθώς πλέον οι φωτογραφίες προσώπου συλλέγονται σε ψηφιακή μορφή με αυξημένη ποιότητα αποτύπωσης.

Η εφαρμογή και τα επόμενα βήματα

Αρχικά, η εφαρμογή χρησιμοποιείται σε όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων και Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών της χώρας. Φυσικά, προβλέπεται η επέκταση και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες του εξωτερικού έως και κατά 30 ημέρες.

Η νέα διαδικασία τέθηκε σε λειτουργία την 31η Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργεί παράλληλα και η παλιά μέθοδος με έντυπα δικαιολογητικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.

Ο ρόλος της νέας ταυτότητας

Από την 3η Αυγούστου 2026 και εφεξής, η έκδοση νέου διαβατηρίου θα απαιτεί νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια της διαδικασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα passport.gov.gr.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συλληπητήρια ανάρτηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα βασιλικά αξιώματα των παιδιών του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον - Το «κώλυμα» με τον πρίγκιπα Άντριου

21:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Κρήτη - Σε πλήρη ετοιμότητα οι τοπικές Αρχές

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος από την τραγωδία του μικρού Άγγελου – Το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα

21:42ΕΛΛΑΔΑ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο της Ελλάδας για τις αμυντικές δαπάνες

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Από τα αζήτητα, στον «χρυσό»: Πήγε να πουλήσει παλιά στάμνα για $100 και εισέπραξε $32.000

21:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαϊδάρι: Καταδίωξη 20χρονου - Είχε γεμάτο πιστόλι πάνω του, απειλούσε και έβριζε τους αστυνομικούς

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έσκασε» αγωγός νερού - Τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες - Bίντεο

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια έπειτα από θραύση αγωγού - Διακοπή της κυκλοφορίας

20:50ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πάνω από 43.000 αστραπές και κεραυνοί καταγράφηκαν την Δευτέρα (26/1)

20:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποίηση για σφοδρό κύμα ψύχους σε 23 πολιτείες - 13 νεκροί από την επέλαση του χιονιά

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες καταστημάτων στον Μαραθώνα - Ι.Χ παρασύρθηκε στο Πικέρμι

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο ο Γκαρσία για αριστερό μπακ - Τι αναφέρουν σε Γερμανία και Γαλλία

20:39ΥΓΕΙΑ

Χειρότερα από κρασί και μπύρα: Ποιο αλκοολούχο ποτό επιβαρύνει περισσότερο το συκώτι

20:37ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Allwyn Arena είναι εδώ! Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Σφυροκόπημα» σε Αχαΐα και Ηλεία - Χιλιάδες κεραυνοί

20:14ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Allwyn: Κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα με πιστοποίηση Top Employer 2026

20:07ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι από Γρίπη Α

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου η πυρκαγιά στο εργοστάσιο - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ευχάριστα νέα για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος - Μετακινείται μέσα στην έπαυλή»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος από την τραγωδία του μικρού Άγγελου – Το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα

21:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Κρήτη - Σε πλήρη ετοιμότητα οι τοπικές Αρχές

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

20:07ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι από Γρίπη Α

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παρασκήνιο: Ο Μητσοτάκης είδε την Κεφαλογιάννη στα... όρθια

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Από τα αζήτητα, στον «χρυσό»: Πήγε να πουλήσει παλιά στάμνα για $100 και εισέπραξε $32.000

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Μαρτυρία πρώην εργαζόμενης στο εργοστάσιο - «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα. την Αναστασία και τη Σταυρούλα - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Νίκολιτς, Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές στο πλευρά της ομάδας του Σάκοτα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ