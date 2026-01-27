Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

Η ελληνικά κοινωνία θρηνεί. Η χώρα βυθίστηκε στο πένθος για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.

Στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή, κάνοντας το ταξίδι για τη Γαλλία, κόπηκε η… ανάσα όλων.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ποτέ δεν μένει ασυγκίνητος στις τραγωδίες που «χτυπούν» τη χώρα μας. Έτσι, ο γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έκανε ξεχωριστές αναρτήσεις για να τιμήσει τη μνήμη των επτά «αετόπουλων».

Η πρώτη ήταν η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ που εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και η δεύτερη η ανατριχιαστική φωτογραφία με φιλάθλους που ανεβαίνουν στον παράδεισο.