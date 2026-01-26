Από τα αζήτητα, στον «χρυσό»: Πήγε να πουλήσει παλιά στάμνα για $100 και εισέπραξε $32.000

Ένα διπλά σφραγισμένο δοχείο Red Wing 30 γαλονιών, που για δεκαετίες θεωρούνταν απλό οικιακό σκεύος, αναδείχθηκε στον «πρωταγωνιστή» της συλλεκτικής αγοράς

Το σπάνιο δοχείο

Bramer Auction and Realty
Για τέσσερις δεκαετίες, ένα βαρύ πέτρινο δοχείο παρέμενε ξεχασμένο στη βεράντα της Lois Jurgens, εκτεθειμένο στους σκληρούς χειμώνες της Νεμπράσκα. Για την 90χρονη ιδιοκτήτρια, ήταν απλώς ένα παλιό κειμήλιο για το τουρσί, για τους συλλέκτες όμως, αποδείχθηκε ένας σπάνιος θησαυρός, ο οποίος δημοπρατήθηκε ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Η συνάντηση που άλλαξε τα δεδομένα

Όταν η Jurgens αποφάσισε να διοργανώσει ένα παζάρι στην αυλή της, σκέφτηκε πως το δοχείο ίσως έπιανε 100 δολάρια σε μια δημοπρασία. Κάλεσε τον Ken Bramer, ιδιοκτήτη οίκου δημοπρασιών, ο οποίος αρχικά εμφανίστηκε διστακτικός καθώς ο κατάλογος της επερχόμενης δημοπρασίας είχε ήδη κλείσει.

Η επιτόπια έρευνα, ωστόσο, του επιφύλασσε μια έκπληξη: επρόκειτο για ένα σπάνιο δοχείο 30 γαλονιών της εταιρείας Red Wing, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το καθιστούσαν μοναδικό. Παρά την ελπίδα της ηλικιωμένης για το ποσό των 100 δολαρίων, ο Bramer, επιδεικνύοντας επαγγελματική ακεραιότητα, της είπε: «Νομίζω ότι θα εκπλαγείτε».

Ένα σπάνιο εύρημα του 19ου αιώνα

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αξία του αντικειμένου πηγάζει από την κατασκευή του στα τέλη του 1800 (1877-1900). Το συγκεκριμένο κομμάτι διέθετε:

  • Διπλή σφραγίδα της εταιρείας (πάνω και κάτω), ένα σπάνιο εργοστασιακό «λάθος» που εκτοξεύει την αξία για τους συλλέκτες.

  • Τεχνική "εφυάλωση με αλάτι", σε αντίθεση με τη μεταγενέστερη μέθοδο ψευδαργύρου.

  • Καλλιτεχνική διακόσμηση με μπλε κοβάλτιο σε σχέδιο πεταλούδας.

Το καλύτερο δώρο γενεθλίων

Η δημοπρασία συνέπεσε με τα 91α γενέθλια της Jurgens. Ενώ η ίδια βρισκόταν στην εκκλησία για εθελοντική εργασία, 300 πλειοδότες συγκεντρώθηκαν στην κομητεία Buffalo. Όταν τελικά κατέφθασε στον χώρο, ο Bramer διέκοψε τη διαδικασία για να της ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα.

«Πήγαμε λίγο καλύτερα από τα 100 δολάρια», είπε απευθυνόμενος στην έκπληκτη γυναίκα. «Σας συγκεντρώσαμε 32.000 δολάρια!»

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

