Bενετία: «Καταραμένο» παλάτι του 15ου αιώνα βγήκε στο σφυρί για 20 εκατομμύρια ευρώ

Ένα ιστορικό παλάτι του 15ου αιώνα στη Βενετία, το οποίο λέγεται ότι είναι «καταραμένο και στοιχειωμένο» από δολοφονίες, αυτοκτονίες και μυστηριώδη ατυχήματα, βγήκε στην αγορά για 20 εκατομμύρια ευρώ. Με εννέα υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια με κολώνες, μεγάλες αίθουσες υποδοχής, κήπο, ράμπα για σκάφη και βεράντα στον τελευταίο όροφο με πανοραμική θέα στα κανάλια και τους τρούλους της Βενετίας, το επιχρυσωμένο παλάτι Ca' Dario περιγράφεται ως ένα αρχιτεκτονικό στολίδι.

Αλλά συνδέεται επίσης με ένα σκοτεινό παρελθόν που έχει τροφοδοτήσει αιώνες ανησυχητικών ιστοριών. Μια φρικτή σειρά θανάτων έχει οδηγήσει ορισμένους να πιστεύουν ότι το κτήριο είναι στοιχειωμένο και φέρνει κακή τύχη.

Ο οίκος Christie's, ο οποίος χειρίζεται την πώληση μαζί με τους μεσίτες ακινήτων υψηλής ποιότητας Engel & Volkers, δήλωσε ότι το «παλάτσο» βρίσκεται «στο πιο αριστοκρατικό σημείο του Μεγάλου Καναλιού». Οι ειδικοί λένε ότι αναμένονται προσφορές της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Το «παλάτσο» ζωγραφίστηκε από τον Κλοντ Μονέ κατά τη διάρκεια του μοναδικού ταξιδιού του στην «πόλη των δόγηδων» το 1908 και αναφέρθηκε από τον Χένρι Τζέιμς στο ταξιδιωτικό του έργο «Ιtalian Hours» του 1909.

Χτίστηκε το 1489 για τον Τζοβάνι Ντάριο, έναν έμπορο και διπλωμάτη που διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία ειρήνης με τους Οθωμανούς, για την οποία πληρώθηκε αδρά από τη Γαληνοτάτη, όπως ήταν γνωστή η Βενετία. Από τότε, έχει συνδεθεί με μια σειρά από ατυχίες.

Αλλά συνδέεται επίσης με ένα σκοτεινό παρελθόν που έχει τροφοδοτήσει αιώνες ανησυχητικών ιστοριών. Μια φρικτή σειρά θανάτων έχει οδηγήσει ορισμένους να πιστεύουν ότι το κτίριο είναι στοιχειωμένο και φέρνει κακή τύχη. Μετά τον θάνατο του Ντάριο, το παλάτσο πέρασε στην κόρη του Μαριέτα και στον σύζυγό της, έναν πλούσιο έμπορο μπαχαρικών. Αλλά σύντομα ακολούθησε τραγωδία. Η επιχείρησή του κατέρρευσε, μαχαιρώθηκε σε έναν καβγά και η Μαριέτα αργότερα αυτοκτόνησε. Η ατυχία του ζευγαριού δεν τελείωσε εκεί. Λίγο αργότερα, ο γιος τους σκοτώθηκε στην Ελλάδα, σε μια ύποπτη ενέδρα τύπου βεντέτας.

Το 1896, ο Γάλλος ποιητής Ανρί ντε Ρενιέ έμεινε στο Κα Ντάριο ως φιλοξενούμενος - αλλά προσβλήθηκε από μια μυστηριώδη ασθένεια και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Βενετία. Δεκαετίες αργότερα, τη δεκαετία του 1960, ο διάσημος τενόρος της όπερας Μάριο ντελ Μονακό σχεδίαζε να αγοράσει το παλάτσο, μόνο και μόνο για να ακυρώσει τη συμφωνία αφού τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ενώ ταξίδευε για να το δει.

Οι θάνατοι συνεχίστηκαν. Τη δεκαετία του 1970, το παλάτσο αγοράστηκε από τον Ιταλό αριστοκράτη Κόμη Φιλίππο Τζορντάνο ντελέ Λάντσε, ο οποίος δολοφονήθηκε μέσα στο ακίνητο από έναν Γιουγκοσλάβο ναύτη. Ο τελευταίος κατέφυγε στο Λονδίνο, όπου αργότερα δολοφονήθηκε και ο ίδιος. Τη δεκαετία του 1980, το παλάτσο αγοράστηκε από τον Ιταλό μεγιστάνα Ραούλ Γκαρντίνι, ο οποίος ενεπλάκη στο εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στην αυτοκτονία του το 1993

Η «κατάρα» φάνηκε να ξαναχτυπά το 2002, όταν ο John Entwistle, μπασίστας των The Who, πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ξενοδοχείο στις ΗΠΑ, μόλις μία εβδομάδα αφότου είχε νοικιάσει το παλάτι για διακοπές. Το 2006, το Ca' Dario αγοράστηκε από μια αμερικανική εταιρεία για λογαριασμό των τωρινών ιδιοκτητών του, των οποίων οι ταυτότητες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ.

Οι φήμες έκτοτε οργιάζουν καθώς το παλάτσο παραμένει άδειο. Ο Arnaldo Fusello από τον οίκο Christie's International Real Estate απορρίπτει την «κατάρα» του Ca' Dario ως έναν αβάσιμο μύθο. «Αν κοιτάξετε οποιοδήποτε παλάτι στη Βενετία που είναι 500 ετών, θα διαπιστώσετε ότι, φυσικά, πολλά τραγικά πράγματα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των αιώνων», δήλωσε στην Telegraph .

«Έχω μπει στο ακίνητο περίπου 150 φορές και μπορώ να σας πω ότι δεν ένιωσα ποτέ ρίγος στην πλάτη μου – εκτός κι αν τα παράθυρα ήταν ανοιχτά στη μέση του χειμώνα». Το παλάτσο μπορεί να ήταν άδειο εδώ και 20 χρόνια, αλλά είναι όμορφα διατηρημένο και δεν θα απαιτούσε εκτεταμένη αποκατάσταση ή σημαντική επένδυση, είπε. «Έχει επιστρέψει στην αγορά μόνο λίγο καιρό πριν, αλλά έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές.» Αρνήθηκε να αποκαλύψει την τιμή πώλησης, λέγοντας μόνο ότι θα κυμαινόταν σε «αρκετά εκατομμύρια» ευρώ.

«Η κατοικία διαθέτει δύο ορόφους, μια υπέροχη, διακοσμημένη σκάλα, βιβλιοθήκη, χώρους εξυπηρέτησης και μια πανοραμική βεράντα», ανέφερε η Engel & Volkers στην ιστοσελίδα της. «Κάθε αρχιτεκτονική λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία του Τζοβάνι Ντάριο, ενός ανθρώπου του πολιτισμού, εμπόρου και διπλωμάτη, ο οποίος σχεδίασε το Ca' Dario ως την τέλεια συγχώνευση ιδιωτικής κατοικίας, τόπου αναπαράστασης και συμβόλου της βενετσιάνικης μεγαλοπρέπειας του 15ου αιώνα.»

Το μεσιτικό γραφείο πρόσθεσε: «Το «Ca» Dario δεν είναι απλώς ένα ακίνητο: είναι ένα κομμάτι ιστορίας, μια αριστοκρατική κατοικία με βαθιές ρίζες και λαμπρό μέλλον, ιδανική για όσους αναζητούν κομψότητα, κύρος και μια αυθεντική σύνδεση με την πιο αποκλειστική Βενετία».

Διαβάστε επίσης