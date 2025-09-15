Βενετία: Τουρίστες κολύμπησαν στο Μεγάλο Κανάλι, τους επιβλήθηκε πρόστιμο κι εκδιώχθηκαν για 48 ώρες

Ζευγάρι από το Ηνωμένο Βασίλειο εκδιώχθηκε από τη Βενετία, αφού πιάστηκε να κολυμπά στο Μεγάλο Κανάλι.

Στον 35χρονο άνδρα και την 25χρονη Ρουμάνα σύντροφό του επιβλήθηκαν πρόστιμα 450 ευρώ (388 λίρες) στον καθένα και τους απαγορεύτηκε η είσοδος στην πόλη για 48 ώρες, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Γονδολιέρηδες τους εντόπισαν να κολυμπούν και ενημέρωσαν τις αρχές. Οι τοπικοί νόμοι απαγορεύουν «συμπεριφορές αντίθετες με το ήθος στα νερά της πόλης».

«Η απόφαση, που εφαρμόστηκε άμεσα, έθεσε ουσιαστικά τέλος στις διακοπές τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το δημοτικό συμβούλιο.

Η αντιδήμαρχος της πόλης, Ελισάμπεττα Πέσσε, ευχαρίστησε τους γονδολιέρηδες για τη συνεργασία τους και την άμεση αναφορά του περιστατικού, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη επιτυχημένη.

«Η δημοτική αρχή δεσμεύεται να καταπολεμήσει με αποφασιστικότητα κάθε ασέβεια και αντικοινωνική συμπεριφορά, καθώς η προστασία της Βενετίας ισοδυναμεί με την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας μιας πόλης μοναδικής στον κόσμο».

Οι συνέπειες του υπερτουρισμού στην Βενετία

Η ποινή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηροποίησης μέτρων λόγω του υπερτουρισμού. Από την αρχή της χρονιάς, το δημοτικό συμβούλιο έχει απαγορεύσει την είσοδο σε περισσότερα από 1.000 άτομα στο κέντρο της Βενετίας, που αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Μέλη της ομάδας «Η Βενετία δεν είναι Ντίσνεϊλαντ» στο Facebook εξέφρασαν την οργή τους για την «ανόητη και επικίνδυνη» ενέργεια, με ένα χαρακτηριστικό σχόλιο να αναφέρει: «Δεν θέλουμε αυτούς τους τουρίστες».

Άλλοι απαίτησαν να μην επιτραπεί στο ζευγάρι να εγκαταλείψει τη χώρα πριν πληρώσει τα πρόστιμά του.

Κάτοικος δήλωσε ότι το περιστατικό αποκαλύπτει την «πλήρη έλλειψη ευαισθησίας και κοινής λογικής» και το«πολιτιστικό κενό» από την πλευρά των τουριστών.

Τον τελευταίο καιρό έχουν σημειωθεί αρκετές παραβιάσεις των κανόνων της πόλης, όπως περιπτώσεις τουριστών να κάνουν παράνομα θαλάσσιο σκι στα διάσημα κανάλια και μεθυσμένοι να βουτούν από τη Γέφυρα του Ριάλτο.

Ένας άνδρας χαρακτηρίστηκε «ηλίθιος» από τον δήμαρχο της Βενετίας, Λούιτζι Μπρούνιαρο, αφού βούτηξε από τριώροφο κτίριο φορώντας μόνο τα εσώρουχά του.

Πρόσφατα η πόλη βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας του γάμου του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, με τη δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσες, γεγονός που προκάλεσε αγανάκτηση σε κατοίκους και ακτιβιστές.