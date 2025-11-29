Τζάκι Κένεντι: Στο «σφυρί» το παλτό από τη βραδιά των εκλογών του 1960

Ο Τζον Φ. Κένεντι και η σύζυγός του, Ζακλίν, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1960

Το εμβληματικό βιολετί μάλλινο παλτό εγκυμοσύνης της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση, το οποίο φορούσε τη νύχτα της εκλογής του Τζον Φ. Κένεντι στην προεδρία των ΗΠΑ στις 8 Νοεμβρίου 1960, θα πωληθεί σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's τον επόμενο μήνα.

Το ιστορικό ένδυμα θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της έκθεσης «Τσάντες & Μόδα» (Handbags & Fashion) στα νέα παγκόσμια κεντρικά γραφεία του Sotheby's στη Νέα Υόρκη, από τις 5 έως τις 8 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που είδη μόδας και αξεσουάρ θα εκτεθούν στον συγκεκριμένο χώρο.

Η δημοπρασία «Handbags & Fashion» θα ακολουθήσει, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν προσφορές έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Το παλτό της Τζάκι Κένεντι Sotheby's

Σύμβολο της αμερικανικής ιστορίας

Το παλτό απαθανατίστηκε στο εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του περιοδικού Life που παρουσίαζε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο και την πρώτη κυρία. Η Κένεντι το φόρεσε καθώς συνόδευε τον σύζυγό της στο Χαϊάνις Πορτ τη νύχτα των εκλογών, όντας οκτώ μηνών έγκυος στον δεύτερο γιο της, τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Η Μοργκάν Χαλίμι, επικεφαλής τσαντών και μόδας του Sotheby's παγκοσμίως, δήλωσε: «Λίγα ενδύματα αποτυπώνουν τόσο χαριτωμένα το πνεύμα ενός σημείου καμπής στην αμερικανική ιστορία. Αυτό το παλτό αντανακλά τη μοναδική ικανότητα της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση να επικοινωνεί την αισιοδοξία και τον νεωτερικό χαρακτήρα μόνο μέσω του στυλ».

Εκτιμώμενη τιμή πώλησης

Το βιολετί παλτό αναμένεται να πουληθεί σε τιμή που εκτιμάται μεταξύ 6.000 και 8.000 δολαρίων.

Στην ίδια δημοπρασία, ανάμεσα σε άλλα σπάνια κομμάτια, θα πωληθούν:

Βραδινό φόρεμα από πράσινο βελούδο και χρυσές χάντρες του Alexander McQueen (συλλογή Φθινόπωρο 2007), με εκτιμώμενη τιμή 7.000 – 12.000 δολάρια .

Μια vintage ασημένια Mini Kelly Hermès τσάντα της δεκαετίας του 1990, η τιμή της οποίας εκτιμάται στα 80.000 έως 150.000 δολάρια .

Μια Black Box Midas Kelly 25 Sellier περιορισμένης έκδοσης του 2023, με μεταλλικά στοιχεία από κίτρινο χρυσό 18 καρατίων, που αναμένεται να φτάσει έως τα 140.000 δολάρια.

