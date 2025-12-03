Κρυστάλλινο και διαμαντένιο αυγό Fabergé πωλήθηκε σε δημοπρασία για 25.9 εκατ. ευρώ

Ένα σπάνιο κρυστάλλινο και διαμαντένιο αυγό Fabergé, που κατασκευάστηκε για την βασιλική οικογένεια της Ρωσίας, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο, για το εξωφρενικό ποσό των 25.9 εκατομμυρίων ευρώ, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ ως το πιο ακριβό έργο του Ρώσου κοσμηματοπώλη Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, που έχει πωληθεί ποτέ.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's αναφέρει ότι το αυγό, το οποίο ονομάζεται Winter Egg και δημιουργήθηκε για τον Τσάρο Νικόλαο Β' ως δώρο για τη μητέρα του το 1913, πήγε σε έναν άγνωστο αγοραστή μετά από μια 3λεπτη «μάχη» προσφορών. Η τιμή πώλησης ξεπέρασε την εκτιμώμενη τιμή, η οποία έφτανε τα 22.8 εκατομμύρια ευρώ.

Το Winter Egg του Faberge εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 AP

Η αστρονομική τιμή αντανακλά την αυξανόμενη σπανιότητα των Αυτοκρατορικών Αυγών του Οίκου Fabergé, κανένα από τα οποία δεν έχει εμφανιστεί σε δημοπρασία τα τελευταία 23 χρόνια. Ο ιστορικός οίκος κοσμημάτων της Αγίας Πετρούπολης κατασκεύασε μόνο 50 από αυτά, και το Winter Egg είναι ένα από τα μόλις επτά που έχουν παραμείνει σε ιδιωτικά χέρια. Τα άλλα είτε έχουν χαθεί είτε ανήκουν σε ιδρύματα ή μουσεία.

Σε δήλωση της, η επικεφαλής του τμήματος Fabergé και ρωσικών έργων τέχνης της Christie's, Margo Oganesian, δήλωσε ότι το νέο αυτό ρεκόρ «επιβεβαίωσε τη διαχρονική σημασία, τη σπανιότητα και τη λαμπρότητα αυτού που θεωρείται ευρέως ως ένα από τα καλύτερα δημιουργήματα του Fabergé, τόσο από τεχνική όσο και από καλλιτεχνική άποψη. Αυτή ήταν μια εξαιρετική και ιστορική ευκαιρία για τους συλλέκτες να αποκτήσουν ένα έργο απαράμιλλης ομορφιάς».

Η Μόνα Λίζα των διακοσμητικών τεχνών

Το αυγό, ύψους 10 εκατοστών, είναι κατασκευασμένο από λεπτό ορυκτό κρύσταλλο, καλυμμένο με μια λεπτή στρώση πλατίνας και 4.500 μικροσκοπικά διαμάντια. Ανοίγει και αποκαλύπτει ένα μικροσκοπικό καλάθι με λουλούδια στολισμένα από χαλαζία που συμβολίζουν την άνοιξη.

Η Margo Oganesian, επικεφαλής του τμήματος ρωσικής τέχνης στον οίκο δημοπρασιών Christie's, το παρομοίασε με ένα πολυτελές σοκολατάκι. «Το Winter Egg είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα χειροτεχνίας και σχεδιασμού, είναι σαν την Μόνα Λίζα των διακοσμητικών τεχνών», δήλωσε η Oganesian.

Το συγκεκριμένο αυγό αποτελεί μόλις ένα από τα δύο αυγά που δημιουργήθηκαν από την σχεδιάστρια Alma Pihl, και δημιουργήθηκε κατόπιν παραγγελίας από τον Τσάρο Νικόλαο Β' για τη μητέρα του, την αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, ως πασχαλινό δώρο το 1913. Το άλλο αυγό της Pihl ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο τεχνίτης Peter Carl Fabergé και η εταιρεία του δημιούργησαν περισσότερα από 50 αυγά για την αυτοκρατορική οικογένεια της Ρωσίας μεταξύ 1885 και 1917, το καθένα από τα οποία ήταν μοναδικό και περιείχε μια κρυφή έκπληξη. Ο Τσάρος Αλέξανδρος Γ' ξεκίνησε την παράδοση, προσφέροντας ένα αυγό στη σύζυγό του κάθε Πάσχα. Ο διάδοχός του, Νικόλαος Β', επέκτεινε το δώρο στη σύζυγό του και στη μητέρα του.

Η βασιλική οικογένεια των Ρομανόφ κυβέρνησε τη Ρωσία για 300 χρόνια πριν εκδιωχθεί από την επανάσταση του 1917. Ο Νικόλαος και η οικογένειά του εκτελέστηκαν το 1918.

Συνολικά, υπάρχουν 43 αυτοκρατορικά αυγά Fabergé που έχουν διασωθεί, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε μουσεία.

