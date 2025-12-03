Κρυστάλλινο και διαμαντένιο αυγό Fabergé πωλήθηκε σε δημοπρασία για 25.9 εκατ. ευρώ

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's αναφέρει ότι το αυγό, το οποίο ονομάζεται Winter Egg, πήγε σε έναν άγνωστο αγοραστή μετά από μια 3λεπτη «μάχη» προσφορών

Newsbomb

Κρυστάλλινο και διαμαντένιο αυγό Fabergé πωλήθηκε σε δημοπρασία για 25.9 εκατ. ευρώ

Το Winter Egg του Faberge εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σπάνιο κρυστάλλινο και διαμαντένιο αυγό Fabergé, που κατασκευάστηκε για την βασιλική οικογένεια της Ρωσίας, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο, για το εξωφρενικό ποσό των 25.9 εκατομμυρίων ευρώ, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ ως το πιο ακριβό έργο του Ρώσου κοσμηματοπώλη Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, που έχει πωληθεί ποτέ.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's αναφέρει ότι το αυγό, το οποίο ονομάζεται Winter Egg και δημιουργήθηκε για τον Τσάρο Νικόλαο Β' ως δώρο για τη μητέρα του το 1913, πήγε σε έναν άγνωστο αγοραστή μετά από μια 3λεπτη «μάχη» προσφορών. Η τιμή πώλησης ξεπέρασε την εκτιμώμενη τιμή, η οποία έφτανε τα 22.8 εκατομμύρια ευρώ.

Winter Egg του Faberge

Το Winter Egg του Faberge εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

AP

Η αστρονομική τιμή αντανακλά την αυξανόμενη σπανιότητα των Αυτοκρατορικών Αυγών του Οίκου Fabergé, κανένα από τα οποία δεν έχει εμφανιστεί σε δημοπρασία τα τελευταία 23 χρόνια. Ο ιστορικός οίκος κοσμημάτων της Αγίας Πετρούπολης κατασκεύασε μόνο 50 από αυτά, και το Winter Egg είναι ένα από τα μόλις επτά που έχουν παραμείνει σε ιδιωτικά χέρια. Τα άλλα είτε έχουν χαθεί είτε ανήκουν σε ιδρύματα ή μουσεία.

Σε δήλωση της, η επικεφαλής του τμήματος Fabergé και ρωσικών έργων τέχνης της Christie's, Margo Oganesian, δήλωσε ότι το νέο αυτό ρεκόρ «επιβεβαίωσε τη διαχρονική σημασία, τη σπανιότητα και τη λαμπρότητα αυτού που θεωρείται ευρέως ως ένα από τα καλύτερα δημιουργήματα του Fabergé, τόσο από τεχνική όσο και από καλλιτεχνική άποψη. Αυτή ήταν μια εξαιρετική και ιστορική ευκαιρία για τους συλλέκτες να αποκτήσουν ένα έργο απαράμιλλης ομορφιάς».

Η Μόνα Λίζα των διακοσμητικών τεχνών

Το αυγό, ύψους 10 εκατοστών, είναι κατασκευασμένο από λεπτό ορυκτό κρύσταλλο, καλυμμένο με μια λεπτή στρώση πλατίνας και 4.500 μικροσκοπικά διαμάντια. Ανοίγει και αποκαλύπτει ένα μικροσκοπικό καλάθι με λουλούδια στολισμένα από χαλαζία που συμβολίζουν την άνοιξη.

Winter Egg του Faberge

Το Winter Egg του Faberge εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

AP

Η Margo Oganesian, επικεφαλής του τμήματος ρωσικής τέχνης στον οίκο δημοπρασιών Christie's, το παρομοίασε με ένα πολυτελές σοκολατάκι. «Το Winter Egg είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα χειροτεχνίας και σχεδιασμού, είναι σαν την Μόνα Λίζα των διακοσμητικών τεχνών», δήλωσε η Oganesian.

Winter Egg του Faberge

Το Winter Egg του Faberge εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

AP

Το συγκεκριμένο αυγό αποτελεί μόλις ένα από τα δύο αυγά που δημιουργήθηκαν από την σχεδιάστρια Alma Pihl, και δημιουργήθηκε κατόπιν παραγγελίας από τον Τσάρο Νικόλαο Β' για τη μητέρα του, την αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, ως πασχαλινό δώρο το 1913. Το άλλο αυγό της Pihl ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο τεχνίτης Peter Carl Fabergé και η εταιρεία του δημιούργησαν περισσότερα από 50 αυγά για την αυτοκρατορική οικογένεια της Ρωσίας μεταξύ 1885 και 1917, το καθένα από τα οποία ήταν μοναδικό και περιείχε μια κρυφή έκπληξη. Ο Τσάρος Αλέξανδρος Γ' ξεκίνησε την παράδοση, προσφέροντας ένα αυγό στη σύζυγό του κάθε Πάσχα. Ο διάδοχός του, Νικόλαος Β', επέκτεινε το δώρο στη σύζυγό του και στη μητέρα του.

Η βασιλική οικογένεια των Ρομανόφ κυβέρνησε τη Ρωσία για 300 χρόνια πριν εκδιωχθεί από την επανάσταση του 1917. Ο Νικόλαος και η οικογένειά του εκτελέστηκαν το 1918.

Συνολικά, υπάρχουν 43 αυτοκρατορικά αυγά Fabergé που έχουν διασωθεί, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε μουσεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 0-2: Το "καθαρίζει" ο Ταρέμι

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στήθηκε το πρώτο μπλόκο στη Φθιώτιδα - Δεκάδες τρακτέρ στον κόμβο της Ομβριακής

14:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων ο 16χρονος Ρομά που συνελήφθη με κλεμμένη μοτοσικλέτα μετά από καταδίωξη

14:15ΚΟΣΜΟΣ

«Υφέρπουσα καταστροφή»: Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση των μολυσματικών ασθενειών

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από drones αποτυπώνουν τη δραματική μείωση νερού σε Μόρνο και Υλίκη - Γιατί οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα ο Εμανουέλ Μακρόν - Οι στρατηγικές συνομιλίες και το δείπνο στην «Απαγορευμένη Πόλη»

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπακογιάννης και Δήμος Αθηναίων στα... χαρακώματα για τους κάδους των σκύλων

14:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΑΛΟΣ με τον τραυματισμό του Αϊ-Βασίλη! Οι τάρανδοι έτοιμοι να το σκάσουν!

13:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Σε λίγες ώρες η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Ποιοι ετοιμάζονται να πάνε και ποιοι θα... κάτσουν σπίτι τους

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη που συγκλονίζει τον κόσμο της τέχνης: Σχέδιο ποδιού αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο και αξίζει εκατομμύρια

13:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Απλήρωτοι φόροι 7,2 δισ. ευρώ το δεκάμηνο 2025 - Κάτω από 3,9 εκατ. οι οφειλέτες

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός φοιτητής εξαφανίζεται κοντά στο Κάστρο του Δράκουλα - Βρέθηκε μόνο το σακίδιό του

13:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Όμιλος AKTOR Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τα... Χριστούγεννα της Κιμ Καρντάσιαν: «Είσαι υπερβολική και κακόγουστη, πολλοί δεν μπορούν καν να στολίσουν δέντρο»

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

13:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο - ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Αστυνομίας σε «γιάφκα» διαρρηκτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Κρυστάλλινο και διαμαντένιο αυγό Fabergé πωλήθηκε σε δημοπρασία για 25.9 εκατ. ευρώ

13:27ΕΛΛΑΔΑ

«Η συνταγή από το φαρμακείο είναι έτοιμη»: Νέα απάτη με χρήση ΑΙ από επιτήδειους - Προσοχή σε αυτούς τους αριθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

13:27ΕΛΛΑΔΑ

«Η συνταγή από το φαρμακείο είναι έτοιμη»: Νέα απάτη με χρήση ΑΙ από επιτήδειους - Προσοχή σε αυτούς τους αριθμούς

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Συμπλοκές, ξύλο και δακρυγόνα στο μπλόκο του Κιάτου - Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Πατρών - Κορίνθου

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από drones αποτυπώνουν τη δραματική μείωση νερού σε Μόρνο και Υλίκη - Γιατί οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

13:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο - ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Αστυνομίας σε «γιάφκα» διαρρηκτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκανε καυτό comeback με προκλητικό μπικίνι στα 56 της

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τα... Χριστούγεννα της Κιμ Καρντάσιαν: «Είσαι υπερβολική και κακόγουστη, πολλοί δεν μπορούν καν να στολίσουν δέντρο»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κλήση στη Βάνα Μπάρμπα για παράνομο παρκάρισμα - Δεν είχε πινακίδες το αυτοκίνητό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ