Κρυστάλλινο αυγό Fabergé αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία για 22.8 εκατ. ευρώ

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's αναφέρει ότι το αυγό, το οποίο ονομάζεται Winter Egg, είναι ένα από τα επτά πολυτελή αυγά που παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια

Κρυστάλλινο αυγό Fabergé αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία για 22.8 εκατ. ευρώ

Το Winter Egg του Faberge εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ένα σπάνιο κρυστάλλινο και διαμαντένιο αυγό Fabergé, που κατασκευάστηκε για την βασιλική οικογένεια της Ρωσίας, θα βγει σε δημοπρασία στο Λονδίνο, με αξία που ξεπερνά τις 20 εκατομμύρια λίρες (22.8 εκατομμύρια ευρώ).

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's αναφέρει ότι το αυγό, το οποίο ονομάζεται Winter Egg, είναι ένα από τα επτά πολυτελή αυγά που παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια. Θα διατεθεί προς πώληση στην έδρα του οίκου δημοπρασιών στο Λονδίνο την Τρίτη.

Το Winter Egg του Faberge εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Η Μόνα Λίζα των διακοσμητικών τεχνών

Το αυγό, ύψους 10 εκατοστών, είναι κατασκευασμένο από λεπτό ορυκτό κρύσταλλο, καλυμμένο με μια λεπτή στρώση πλατίνας και 4.500 μικροσκοπικά διαμάντια. Ανοίγει και αποκαλύπτει ένα μικροσκοπικό καλάθι με λουλούδια στολισμένα από χαλαζία που συμβολίζουν την άνοιξη.

Το Winter Egg του Faberge εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Η Margo Oganesian, επικεφαλής του τμήματος ρωσικής τέχνης στον οίκο δημοπρασιών Christie's, το παρομοίασε με ένα πολυτελές σοκολατάκι. «Το Winter Egg είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα χειροτεχνίας και σχεδιασμού, είναι σαν την Μόνα Λίζα των διακοσμητικών τεχνών», δήλωσε η Oganesian.

Το Winter Egg του Faberge εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Το συγκεκριμένο αυγό αποτελεί μόλις ένα από τα δύο αυγά που δημιουργήθηκαν από την σχεδιάστρια Alma Pihl, και δημιουργήθηκε κατόπιν παραγγελίας από τον Τσάρο Νικόλαο Β' για τη μητέρα του, την αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, ως πασχαλινό δώρο το 1913. Το άλλο αυγό της Pihl ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο τεχνίτης Peter Carl Fabergé και η εταιρεία του δημιούργησαν περισσότερα από 50 αυγά για την αυτοκρατορική οικογένεια της Ρωσίας μεταξύ 1885 και 1917, το καθένα από τα οποία ήταν μοναδικό και περιείχε μια κρυφή έκπληξη. Ο Τσάρος Αλέξανδρος Γ' ξεκίνησε την παράδοση, προσφέροντας ένα αυγό στη σύζυγό του κάθε Πάσχα. Ο διάδοχός του, Νικόλαος Β', επέκτεινε το δώρο στη σύζυγό του και στη μητέρα του.

Η βασιλική οικογένεια των Ρομανόφ κυβέρνησε τη Ρωσία για 300 χρόνια πριν εκδιωχθεί από την επανάσταση του 1917. Ο Νικόλαος και η οικογένειά του εκτελέστηκαν το 1918.

Συνολικά, υπάρχουν 43 αυτοκρατορικά αυγά Fabergé που έχουν διασωθεί, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε μουσεία.

