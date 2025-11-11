Ελβετία: Μπλε διαμάντι πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι περισσότερων από 25 εκατομμυρίων δολαρίων

Η αξία αυτού του διαμαντιού, το οποίο «συγκαταλέγεται μεταξύ των ομορφότερων χρωματιστών διαμαντιών που έχουν ποτέ προταθεί σε δημοπρασίες», υπολογιζόταν από τον οίκο δημοπρασιών μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα διαμάντι ζωηρού μπλε χρώματος, βάρους 9,51 καρατίων, το οποίο ονομάζεται «Mellon blue» και κοσμεί ένα δαχτυλίδι, πωλήθηκε έναντι περισσότερων από 25 εκατομμυρίων δολαρίων σήμερα στη Γενεύη, μια τιμή που συμφωνεί με τις αρχικές εκτιμήσεις για έναν πολύτιμο λίθο «εξαιρετικής καθαρότητας», ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Christie's.

Βγήκε στο «σφυρί» έναντι 17,4 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, με την τελική τιμή του να ανέρχεται σε 25.592.269 δολάρια μετά φόρων, σύμφωνα με τον Christie's.

Βγήκε στο «σφυρί» έναντι 17,4 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, με την τελική τιμή του να ανέρχεται σε 25.592.269 δολάρια μετά φόρων, σύμφωνα με τον Christie's.

Ο ίδιος πολύτιμος λίθος, γνωστός τότε με το όνομα «Zoe Diamond», είχε πωληθεί έναντι 32,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη το 2014, καταγράφοντας εκείνη την εποχή παγκόσμια ρεκόρ για ένα μπλε διαμάντι και την τιμή ανά καράτι.

Η πέτρα ανήκε για δεκαετίες στη Ρέιτσελ Λάμπερτ Μέλον, πιο γνωστή με το όνομα Μπάνι Λάμπερτ Μέλον (1910-2014), σχεδιάστρια κήπων, φιλάνθρωπο και συλλέκτρια αμερικανικής τέχνης. Τότε η πέτρα διακοσμούσε ένα μενταγιόν. Η Μπάνι Μέλον είναι κυρίως γνωστή για τον επανασχεδιασμό του Κήπου των Ρόδων του Λευκού Οίκου το 1961 έπειτα από αίτημα του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι.

Η υψηλότερη τιμή σε μια δημοπρασία του Christie's για ένα διαμάντι έντονου μπλε χρώματος επιτεύχθηκε στη Γενεύη το 2016, όταν το «Oppenheimer Blue» (14,62 καράτια) είχε πωληθεί έναντι 57,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

oppenheimer-blue

Το «Oppenheimer Blue»

