Nicky Minaj: Δήλωσε η «νούμερο 1 θαυμάστρια» του Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τη Νίκι Μινάζ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος Trump Accounts στο Carnegie Mellon Auditorium, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Η αστέρας της ραπ Nicky Minaj, δήλωσε σήμερα πως είναι «πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του Αμερικανού προέδρου» Ντόναλντ Τραμπ, σε μια χρονική στιγμή που η κριτική έναντι του οξύνεται με αφορμή και τα γεγονότα στη Μινεάπολη. «Είμαι πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου και αυτό δεν θα αλλάξει», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ την κάλεσε να ανέβει στη σκηνή μαζί του κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, που ήταν αφιερωμένη στους «λογαριασμούς Τραμπ» για τα παιδιά των ΗΠΑ, στους οποίους η Νίκι Μινάζ υποσχέθηκε να συμβάλει ιδιωτικά.

? HOLY CRAP! Nicki Minaj just STUNNED her haters and said they just keep making her more supportive of President Trump



"I am the president's NUMBER ONE fan. That won't change. The hate? It actually motivates me to SUPPORT HIM MORE."



"He has force behind him and GOD IS… pic.twitter.com/xKJztUpAhI — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 28, 2026

«Το μίσος ή ό,τι ο κόσμος λέει, αυτά δεν με αγγίζουν καθόλου. Στην πραγματικότητα αυτά με παρακινούν να τον στηρίξω περισσότερο», συμπλήρωσε η ίδια, καταλήγοντας, απευθυνόμενη στον 79χρονο δισεκατομμυριούχο: «Ο Θεός να τον προστατεύει. Αμήν».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος κράτησε το χέρι της μουσικού, την ώρα που ένας άλλος ομιλητής εκφωνούσε έναν λόγο.

Είπε πως ήθελε να «μακρύνει τα νύχια» για να μιμηθεί τη Νίκι Μινάζ, γνωστή για τα ακραία της μανικιούρ.

«Βασίλισσα της ραπ», όπως η ίδια έχει ανακηρύξει τον εαυτό της, η Νίκι Μινάζ καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων στην καριέρα της. Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών "Starships" και"Anaconda" εντάχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη στο κίνημα MAGA (Make America Great Again- Κάντε την Αμερική Μεγάλη ΞΑνά) του Αμερικανού προέδρου εδώ και κάποιους μήνες.

Τον Νοέμβριο, είχε κάνει μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στον ΟΗΕ για να δηλώσει πως «οι χριστιανοί στοχοθετούνται» στη Νιγηρία, μία κατηγορία που είχε διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

