Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

Έπειτα από σχεδόν έξι μήνες, τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες της Αθήνας ξεπέρασαν το μισό εκατ. κυβικά μέτρα, σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ.

Οι σημαντικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων είχαν ως αποτέλεσμα την εισροή μεγάλης ποσότητας νερού στις λεκάνες απορροής των τεσσάρων ταμιευτήρων που τροφοδοτούν την πρωτεύουσα.

Περισσότερα από 3,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού μπήκαν στον ταμιευτήρα του Μαραθώνα μέσα σε μία ημέρα εξαιτίας της κακοκαιρίας της περασμένης Τετάρτης (29/01).

Από την έναρξη του νέου έτους περισσότερα από 100 εκατ. κυβικά μέτρα έχουν εισέλθει στους ταμιευτήρες του Μόρνου, του Εύηνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διαδραστικό γράφημα, τα αποθέματα στο σύνολο των ταμιευτήρων αυξήθηκαν από 399 εκατ. κυβικά μέτρα την Πρωτοχρονιά σε 502 εκατ. κυβικά μέτρα στις 29 Ιανουαρίου, μία αύξηση 25% σε λιγότερο από ένα μήνα.

Η μεγαλύτερη αύξηση των αποθεμάτων σημειώθηκε μέσα σε ένα διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, από τις 3 έως τις 14 Ιανουαρίου. Τότε, έπειτα από μερικές ημέρες στασιμότητας, περίπου 20 εκατ. κυβικά εισήλθαν στους ταμιευτήρες από τις 21 έως τις 29 Ιανουαρίου.

Η τελευταία φορά που τα αποθέματα νερού ήταν πάνω από 500 εκατ. κυβικά μέτρα ήταν την 1η Αυγούστου του περασμένου έτους.

Σημαντική αύξηση των αποθεμάτων στον Μόρνο

Οι εισροές δεν ήταν ίδιες σε όλους τους ταμιευτήρες του συστήματος.

Τα αποθέματα στον ταμιευτήρα του Μόρνου αυξήθηκαν κατά 36% από την αρχή του μήνα έως την 29η Ιανουαρίου. Η τεχνητή λίμνη της Φωκίδας διαθέτει πλέον 272 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, και έχει έκταση μεγαλύτερη των 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με την τελευταία δορυφορική απεικόνισή της.

Αύξηση μεγαλύτερη των 3,5 εκατ. κυβικών σε μία ημέρα στον Μαραθώνα

Η Υλίκη στη Βοιωτία παρέμεινε στάσιμη, ενώ ο Εύηνος στην Αιτωλοακαρνανία είδε μικρή μείωση τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από σημαντική αύξηση από την αρχή της χρονιάς.

Ο Μαραθώνας από την άλλη κατέγραψε ημερήσια αύξηση μεγαλύτερη των 3,5 εκατ. κυβικών μέτρων στα αποθέματά του λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική την περασμένη Τετάρτη (21/01).

Πάνω από τη μέση τιμή οι βροχοπτώσεις

Η αύξηση των αποθεμάτων νερού αποτυπώνεται και στα δεδομένα των δύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στον ταμιευτήρα του Μόρνου.

Οι δύο σταθμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του σημαντικότερου ταμιευτήρα της πρωτεύουσας κατέγραψαν βροχοπτώσεις πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή.

341 χιλιοστά βροχόπτωσης έχει καταγραφεί στον μετεωρολογικό σταθμό «Κονιάκος». Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr

Ο σταθμός «Κονιάκος» από την αρχή του έτους έχει καταγράψει 341 χιλιοστά βροχής και χιονιού, ενώ ο σταθμός στο φράγμα του Μόρνου 227 χιλιοστά.

Πάνω από τη μέση τιμή η βροχόπτωση στον μετεωρολογικό σταθμό του φράγματος Μόρνου. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr

Ωστόσο, η χιονοκάλυψη στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα βρίσκεται κάτω από τη μέση τιμή του 2005-2024. Έπειτα από μία μεγάλη αύξηση στα μέσα του μήνα, οι χαμηλές θερμοκρασίες αποχώρησαν, περιορίζοντας τα χιόνια στο 20% της περιοχής, από το 41% που ήταν στις 14 Ιανουαρίου.

Συνεχίζεται το πρόβλημα

Παρά τις σημαντικές εισροές των τελευταίων ημερών, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική, καθώς τα αποθέματα παραμένουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα, οι ταμιευτήρες της Αθήνας έχουν κατά 45% μειωμένα αποθέματα νερού την 29η Ιανουαρίου 2026 σε σχέση με την ίδια ημέρα δύο χρόνια πριν, με μόνο 502 εκατ. κυβικά μέτρα να βρίσκονται σε αυτούς φέτος σε σχέση με 912 εκατ. κυβικά μέτρα το 2024.

