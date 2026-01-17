Αύξηση 20% στα αποθέματα νερού από την αρχή του έτους: 80 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες

Σημαντική αύξηση έχει καταγραφεί στα απολήψιμα αποθέματα νερού των ταμιευτήρων της Αθήνας τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ.

Χάρη στις βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, που ξεπέρασαν τη μέση τιμή για την εποχή, 80 εκατ. κυβικά μέτρα νερού μπήκαν στους τέσσερις ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ, τον Μόρνο, τον Εύηνο, την Υλίκη και τον Μαραθώνα, από την Πρωτοχρονιά του 2026.

Όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω διαδραστικό γράφημα του Newsbomb.gr, από την παραμονή των Χριστουγέννων έως στις 16 Ιανουαρίου τα αποθέματα νερού αυξήθηκαν κατά 20%, από 398 εκατ. κυβικά μέτρα σε 479 εκατ. κυβικά μέτρα.

Οι εισροές δεν αυξήθηκαν εξίσου σε όλους τους ταμιευτήρες. Ο ταμιευτήρας του Μαραθώνα στη βορειοανατολική Αττική και η λίμνη Υλίκη στη Βοιωτία παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα, με την τελευταία να καταγράφει μία σταδιακή καθοδική πορεία τους τελευταίους δύο μήνες.

Η αύξηση των απολήψιμων αποθεμάτων καταγράφηκαν στους ταμιευτήρες του Μόρνου, στη Φωκίδα, και του Εύηνου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο ταμιευτήρας του Εύηνου έχει υπερδιπλασιάσει τα -εξαιρετικά χαμηλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια- αποθέματά του μέσα σε δύο εβδομάδες, ενώ στον Μόρνο σημειώθηκε αύξηση 23% από την αρχή του έτους.

Βροχές και χιονοπτώσεις πάνω από τη μέση τιμή

Η αύξηση αυτή αποτυπώνεται και στα δεδομένα των δύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στον ταμιευτήρα του Μόρνου.

Οι δύο σταθμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του σημαντικότερου ταμιευτήρα της πρωτεύουσας κατέγραψαν βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή.

Βροχόπτωση στον μετεωρολογικό σταθμό «Κονιάκος» στη λεκάνη του Μόρνου. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr

Ο σταθμός «Κονιάκος» από την αρχή του έτους έχει καταγράψει 244 χιλιοστά βροχής και χιονιού, ενώ ο σταθμός στο φράγμα του Μόρνου 152 χιλιοστά.

Τα δεδομένα βροχόπτωσης στο φράγμα του Μόρνου είναι πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr

Την ίδια ώρα, ενθαρρυντικά είναι και τα δεδομένα για την χιονοκάλυψη, καθώς στις 14 Ιανουαρίου το 41% της λεκάνης απορροής του Μόρνου είναι στα καλυμμένο στα λευκά, πάνω από τη μέση τιμή του διαστήματος 2005-2024.

Πάνω από τη μέση τιμή η έκταση χιονοκάλυψης στις 14 Ιανουαρίου 2026. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr

Λαγουβάρδος: «Πάμε καλά», αλλά πρέπει να δούμε και τη συνέχεια

Ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, εξήγησε στο Newsbomb.gr ότι οι τελευταίες εβδομάδες ήταν καλές για τα αποθέματα νερού της λίμνης Μόρνου, καθώς η τάση μείωσης της στάθμης αντιστράφηκε, αλλά ακόμα βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

«Από τις αρχές Δεκεμβρίου, λόγω των βροχών, έχει αρχίσει να μεγαλώνει η λίμνη του Μόρνου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με την τελευταία δορυφορική απεικόνιση της λίμνης στις 12 Ιανουαρίου «η έκτασή της έχει ανέβει στα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είχε φτάσει μέχρι τα 8 νομίζω, αλλά πάλι είμαστε αρκετά κάτω από τα κανονικά επίπεδα».

Ως προς τις βροχοπτώσεις ανέφερε ότι «ήταν καλές στο τέλος του χρόνου, κυρίως του Δεκεμβρίου, και ήταν πολύ ικανοποιητικές και πάνω από τα κανονικά τις πρώτες 15 ημέρες του 2026», ενώ πρόσθεσε ότι «από το περασμένο ΣΚ που είχαμε αυτή την κακοκαιρία έχουμε και μία καλή χιονοκάλυψη της περιοχής».

Σχολιάζοντας την άνοδο στα απολήψιμα αποθέματα νερού που καταγράφουν τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ, ο κ. Λαγουβάρδος είπε πως «από αρχές Δεκεμβρίου αρχίζει και σταματάει η πτωτική πορεία και αρχίζει μία ανοδική τάση στην έκταση της λίμνης, η οποία θα φαίνεται και στα απολήψιμα αποθέματα».

Ερωτηθείς για αν βρισκόμαστε σε μία καλύτερη υδρολογική χρονιά από τις προηγούμενες, ο κ. Λαγουβάρδος τόνισε ότι «δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό ακόμα. Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, με αρκετές βροχές και χιόνια, θα πάμε καλά. Αν όμως σταματήσει τον Φλεβάρη, έρθουν περιόδοι με υψηλές θερμοκρασίες και σταματήσουν και οι βροχοπτώσεις, το πρόβλημα σίγουρα σύντομα θα ξαναφανεί. Πρέπει να περιμένουμε τη συνέχεια».

«Σίγουρα πάμε καλά, αλλά θα πάρουμε μία "ανάσα" αν δούμε ότι βγαίνει ο χειμώνας, ο Φλεβάρης και ο Μάρτης, με ικανοποιητικές βροχές και χιόνια στην περιοχή, άρα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Κρατάμε το θετικό σημάδι ότι έχουμε μία αναστροφή της τάσης, καθώς η στάθμη ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει. Έχουμε μέχρι τώρα αρκετές βροχές και χιόνια. Οι προγνώσεις δείχνουν ότι θα έχουμε αρκετές βροχές και χιόνια τις επόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα στην περιοχή, άρα πάμε μέχρι τις 25 Ιανουαρίου με καλές συνθήκες, αλλά πρέπει να δούμε και τη συνέχεια», δήλωσε.

Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα παραμένουν τα αποθέματα

Παρά τις αυξήσεις στα αποθέματα νερού που μαρτυρούν τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική, καθώς αυτά παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα, οι ταμιευτήρες της Αθήνας έχουν την 16η Ιανουαρίου 2026 λίγο περισσότερο από τη μισή ποσότητα νερού σε σχέση με την ίδια ημέρα δύο χρόνια πριν, με μόνο 479 εκατ. κυβικά μέτρα να βρίσκονται σε αυτούς φέτος σε σχέση με 907 εκατ. κυβικά μέτρα το 2024.

Από την αρχή του αιώνα, τα αποθέματα ήταν τόσο χαμηλά μόνο άλλες δύο χρονιές, το 2002, με 483 εκατ. κυβικά μέτρα, και το 2009, με 494 εκατ. κυβικά μέτρα.

