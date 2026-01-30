Θεσπρωτία: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τζίγκος - Νοσηλευόταν στο Λαΐκό Νοσοκομείο Αθηνών

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί, ο δήμαρχος Φιλιατών, Βασίλειος Τζίγκος σε ηλικία 69 ετών.

Όπως αναφέρει το thespro.gr, που επικαλείται πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο δήμαρχος πέθανε στο Λαΐκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευίταν τις τελευταίες ημέρες.

Η κηδεία του θα τελεστεί στους Φιλιάτες, όπου διετέλεσε δήμαρχος μέχρι σήμερα, ενώ η ταφή θα γίνει στο χωριό καταγωγής του, την ακριτική Πόβλα.

Αναμένεται τις επόμενες ώρες επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Φιλιατών με λεπτομέρειες για την ημέρα και την ώρα της εξόδιου ακολουθίας, καθώς και για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την αναπλήρωση στη διοίκηση του Δήμου.

