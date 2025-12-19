ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Από την κόλαση στον παράδεισο με ανατροπή που θα μείνει στην ιστορία!

Η ΑΕΚ έχανε 1-2 από την Κραϊόβα έως το 90+8’, αλλά με δύο γκολ στα υπόλοιπα λεπτά των καθυστερήσεων πέτυχε μια επική ανατροπή (3-2) και τερμάτισε στην τρίτη θέση της League Phase, παίρνοντας την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Από την κόλαση στον παράδεισο με ανατροπή που θα μείνει στην ιστορία!
Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Κραϊόβα

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, παίρνοντας ώθηση κι από την «OPAP Arena» και θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ με τη… σέντρα! Το σουτ του Κοϊτά, μέσα από την περιοχή, όμως, βρήκε στο δεξί δοκάρι του Ισένκο, μόλις στο 3ο λεπτό.

Στο 10’ ο Βίντα πλησίασε στο 1-0, αλλά η κεφαλιά του από τη μικρή περιοχή πέρασε άουτ, ενώ στο 19ο λεπτό το σουτ του Πινέδα κόντραρε και πέρασε λίγο πάνω από την εστία της Κραϊόβα. Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν τελική, αλλά κάποιες καλές προϋποθέσεις για να απειλήσουν.

Η πρώτη ευκαιρία για τη ρουμάνικη ομάδα ήρθε στο 26ο λεπτό, αλλά ο Στρακόσα δήλωσε «παρών», αποκρούοντας το σουτ του Ετίμ μέσα από την περιοχή. Η συγκεκριμένη φάση ήταν μια… προειδοποίηση για την «κιτρινόμαυρη» άμυνα, η οποία, όμως, δεν πρόσεξε και το πλήρωσε.

Η Κραϊόβα σόκαρε την ΑΕΚ στο 30ο λεπτό με τον Μπαϊαράμ, ο οποίος νίκησε με διαγώνιο σουτ τον Στρακόσα, που νωρίτερα είχε αποκρούσει σουτ του Ετίμ. Μια φάση που ξεκίνησε από λάθος του Πινέδα, ο οποίος έχασε την μπάλα από τον Μπάντελι.

Η εικόνα των «κιτρινόμαυρων» δεν ήταν καλή μετά το γκολ που δέχθηκε, μολονότι έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 43ο λεπτό. Ο Ισένκο, όμως, έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σε σκαστή κεφαλιά του Γιόβιτς.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, βέβαια, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε βρεθεί πίσω με 0-2, αλλά το σουτ του Τέλες μέσα από την περιοχή πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ευκαιρία της «Ένωσης», με τον Γιόβιτς να μην μπορεί να κάνει την προβολή, μετά από γέμισμα του Πήλιου από τα αριστερά.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Σέρβος επιθετικός έχασε άλλη μια τεράστια ευκαιρία, καθώς η σκαστή, εξ επαφής, κεφαλιά που έκανε πέρασε πάνω από την εστία του Ισένκο.

Σε ένα σημείο που η ΑΕΚ πίεζε για την ισοφάριση, η Κραϊόβα έβγαλε μια ιδανική αντεπίθεση κι έχοντας και τη βοήθεια της τύχης, ο Τσικαλντάου με ωραίο σουτ, έπειτα από κερδισμένη κόντρα, έκανε το 0-2 στο 59ο λεπτό.

Οι «κιτρινόμαυροι», πάντως, ευτύχησαν να βρουν σχεδόν άμεσα γκολ και να μπουν ξανά στο ματς, καθώς ο Βίντα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν στο 65’.

Με το γήπεδο να μπαίνει στην εξίσωση, η ΑΕΚ πίεσε για την ισοφάριση, ωστόσο η Κραϊόβα κατάφερε με ιδανικό τρόπο να «τρώει» χρόνο με καθυστερήσεις από το 70ο λεπτό. Ως εκ τούτου, οι παίκτες του Νίκολιτς δεν μπόρεσαν να γίνουν ιδιαίτερα απειλητικοί, με εξαίρεση μια κεφαλιά του Βίντα, την οποία μπλόκαρε ο Ισένκο στο 85ο λεπτό.

Όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ θα πετάξει στα… σκουπίδια μια ιστορική ευκαιρία, ωστόσο η εφτάψυχη «Ένωση» γύρισε τούμπα τα πάντα στις καθυστερήσεις! Ο Ελίασον έκανε βρήκε τον Κουτέσα στο δεύτερο δοκάρι κι ο Ελβετός έκανε το 2-2 στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων!

Ένα γκολ… οκτάδας για την ΑΕΚ, η οποία, όμως, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγο αργότερα ο Βίντα κέρδισε πέναλτι κι ο Γιόβιτς το μετέτρεψε σε γκολ, για το 3-2 στο 15ο λεπτό των καθυστερήσεων, απογειώνοντας τη Νέα Φιλαδέλφεια.

