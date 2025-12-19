ΑΕΚ – Κραϊόβα: Η «Ένωση» έκανε ρεκόρ νικών σε μια σεζόν στην Ευρώπη!

Η ΑΕΚ έχανε 1-2 από την Κραϊόβα έως το 90+8’, αλλά με δύο γκολ στις καθυστερήσεις πέτυχε μια επική ανατροπή (3-2) και τερμάτισε στην τρίτη θέση της League Phase, παίρνοντας την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Conference League.

Το σπουδαίο αυτό αποτέλεσμα συνδυάστηκε και με ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς η «Ένωση» έκανε ρεκόρ νικών στην Ευρώπη σε μια σεζόν.

Οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν τις εφτά νίκες και ξεπέρασαν την επίδοση που είχε κάνει η ομάδα τη σεζόν 2001/02 με προπονητή τον Φερνάντο Σάντος. Τότε, η ΑΕΚ έπαιζε στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, όπου νίκησε δύο φορές στα προκριματικά την Γκρεβενμάχερ του Λιυξεμβούργου, στη συνέχεια νίκησε στη Νέα Φιλαδέλφεια τις Χιμπέρνιαν και τη Λίτεκς Λόβετς και δύο φορές μέσα-έξω την κροάτικη Όσιγιεκ, μέχρι τον αποκλεισμό στη φάση των 16 από την Ίντερ με δύο ήττες!