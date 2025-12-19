ΑΕΚ – Κραϊόβα: «Το αξίζαμε, είμαι περήφανος» - Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Η ΑΕΚ έχανε 1-2 από την Κραϊόβα έως το 90+8’, αλλά με δύο γκολ στις καθυστερήσεις πέτυχε μια επική ανατροπή (3-2) και τερμάτισε στην τρίτη θέση της League Phase, παίρνοντας την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από τη νοοτροπία που έδειξαν οι παίκτες του, ενώ κάλεσε τον κόσμο να δώσει το «παρών» στον αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τον ΟΦΗ, ο οποίος είναι κι ο τελευταίος για το 2025.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Καλησπέρα ή και… καλημέρα, σε όλους. Είναι προχωρημένη η ώρα. Είναι μια μακρά νύχτα, αλλά όμορφη βραδιά. Ειμαι χαρούμενος για όλους: το σταφ, τον ιδιοκτήτη, τον αθλητικό διευθυντή, τον κόσμο, τους παίκτες, τους πάντες. Αξίζαμε αυτό το επίτευγμα. Τώρα έχουμε νέους στόχους. Εκπληρώσαμε όλους όσους βάλαμε από το καλοκαίρι. Ήρθε η ώρα να βάλουμε νέους στόχους. Έχουμε ώρα γι’ αυτό. Είχαμε μία πτώση μετά το 25’. Αυτοι οι 16 παίκτες ήταν στο Αγρίνιο, στην Τουρκία, ταξίδεψαν πολύ. Δε το έβαλαν κάτω ποτέ! Είμαι περήφανος. Είναι στιγμές χαράς. Έδωσαν χαρά στην ΑΕΚ. Τώρα κοιτάμε τον ΟΦΗ. Καλώ τους πάντες να έρθουν στο γήπεδο να κλείσουμε πριν τις γιορτές θετικά. Είναι λίγο προχωρημένη η ώρα, αλλά καλώ τους πάντες να γεμίσουν το γήπεδο. Το αξίζει αυτή η ομάδα».

Για τη νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσήσει στην ομάδα από το καλοκαίρι;

«Ειμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό, σε αυτή τη σειρά αγώνων, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Απόψε ήταν θέμα νοοτροπίας. Το συζητήσαμε στο ημίχρονο. Είχαμε καλό ξεκίνημα, μετά υπήρξε ένα άγχος που πρέπει να το ελέγχουμε. Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε με ηρεμία και όχι με υστερία το παιχνίδι μας. Προσθέσαμε ρίσκο. Δεχθήκαμε… ατυχή τέρματα. Κλείστηκαν μετά πίσω. Κάναμε ευκαιρίες όμως. Αποδείξαμε ότι έχουμε αυτή την αθλητική και μαχητική νοοτροπία μέσα μας. Χαίρομαι που δώσαμε χαρά στον κόσμο».

Αν στην προπονητική του καριέρα έχει ζήσει κάτι ανάλογο κι αν πίστευε στο 97’ ότι θα γίνει ό,τι έγινε;

«Το σημαντικό είναι να έχεις θετικό πνεύμα και να είσαι ήρεμος. Να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Λειτούργησαν οι αλλαγές που κάναμε. Και στο πέναλτι και στα γκολ. Κι αυτή η έκρηξη στο γήπεδο από τον κόσμο μας έδωσε ώθησε. Είχε ληφθεί η απόφαση ότι δεν θα σταματούσαμε: άλλο να περνάς, κερδίζοντας κι άλλο να έχεις ισοπαλία. Ίσως αν υπάρχει θεός του ποδοσφαίρου να μας αντάμειψε απόψε».

Αν αυτή η νίκη μεγαλώνει τον κίνδυνο για το ματς της Κυριακής, όσον αφορά τη διαχείριση;

«Εχουμε 8 αναμετρήσεις στη σειρά και κάναμε άλλη μία νίκη. Έμεινε άλλο ένα ματς μέχρι να φύγει ο χρόνος. Έχουμε τώρα τον ΟΦΗ. Δεν ήταν απλά τα ματς με τον αντίπαλο. Το σημαντικό είναι να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και έτοιμοι. Είναι σημαντικό να κλείσουμε με νίκη τη χρονιά. Θα δώσει μία ώθηση. Αξίζει μετά την ξεκούραση η ομάδα. Άλλο να ξεκουράζεσαι έχοντας κερδίσει».

Για το πανό που υπήρχε στο γήπεδο με τα λόγια του το καλοκαίρι στους παίκτες του «παλέψτε και πιστέψτε» και που αφιερώνει αυτή τη νίκη;

«Δεν αφιερώνω κάπου τη νίκη. Ειμαι χαρούμενος και περήφανος για όλους. Είναι σημαντικό αυτό. Συνήθως αφιερώνω κατι πολύ μεγάλο. Θα το δούμε τον Μάη… Χαίρομαι που αξιοποίησαν οι οπαδοί αυτό που είπα στους παίκτες. Ειμαι χαρούμενος που το υιοθέτησαν. Το συγκεκριμένο σλόγκαν ταιριάζει, για πολλούς λόγους, σε αυτό το σύλλογο».

Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έκλεισε τη League Phase με την καλύτερη επίθεση;

«Δεν το γνώριζα. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ ευχάριστο. Έρχεται σε αντίθεση με ό,τι γίνεται στην Ελλάδα που σκοράρουμε τρία γκολ για να ακυρωθεί το ένα. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό».

Υπάρχουν δυο φαβορί να βρει η ΑΕΚ στο δρόμο της. Η Αλκμααρ και η Τσέλιε. Αν σκέφτεται κάτι επί αυτού; Αν προτιμά την Τσέλιε για… εκδίκηση;

«Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για καλές ομάδες. Δυσάρεστες… Εχουμε χρόνο να τους σκεφτούμε. Το μυαλό μου είναι στον ΟΦΗ να κλείσουμε καλά τη χρονιά. 10 Γενάρη έχουμε τον Άρη, μετά νοκ άουτ το Κύπελλο και έπειτα τον Παναθηναϊκό. Δε έχει σημασία ποιος θα είναι αντίπαλός μας, αλλά να είμαστε έτοιμοι εμείς».