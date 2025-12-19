ΑΕΚ – Κραϊόβα: «Το αξίζαμε, είμαι περήφανος» - Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Ο Μάρκο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ άξιζε την πρόκριση στους «16» του Conference League, ενώ αναφέρθηκε και στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 κόντρα στον ΟΦΗ.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ έχανε 1-2 από την Κραϊόβα έως το 90+8’, αλλά με δύο γκολ στις καθυστερήσεις πέτυχε μια επική ανατροπή (3-2) και τερμάτισε στην τρίτη θέση της League Phase, παίρνοντας την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από τη νοοτροπία που έδειξαν οι παίκτες του, ενώ κάλεσε τον κόσμο να δώσει το «παρών» στον αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τον ΟΦΗ, ο οποίος είναι κι ο τελευταίος για το 2025.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Καλησπέρα ή και… καλημέρα, σε όλους. Είναι προχωρημένη η ώρα. Είναι μια μακρά νύχτα, αλλά όμορφη βραδιά. Ειμαι χαρούμενος για όλους: το σταφ, τον ιδιοκτήτη, τον αθλητικό διευθυντή, τον κόσμο, τους παίκτες, τους πάντες. Αξίζαμε αυτό το επίτευγμα. Τώρα έχουμε νέους στόχους. Εκπληρώσαμε όλους όσους βάλαμε από το καλοκαίρι. Ήρθε η ώρα να βάλουμε νέους στόχους. Έχουμε ώρα γι’ αυτό. Είχαμε μία πτώση μετά το 25’. Αυτοι οι 16 παίκτες ήταν στο Αγρίνιο, στην Τουρκία, ταξίδεψαν πολύ. Δε το έβαλαν κάτω ποτέ! Είμαι περήφανος. Είναι στιγμές χαράς. Έδωσαν χαρά στην ΑΕΚ. Τώρα κοιτάμε τον ΟΦΗ. Καλώ τους πάντες να έρθουν στο γήπεδο να κλείσουμε πριν τις γιορτές θετικά. Είναι λίγο προχωρημένη η ώρα, αλλά καλώ τους πάντες να γεμίσουν το γήπεδο. Το αξίζει αυτή η ομάδα».

Για τη νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσήσει στην ομάδα από το καλοκαίρι;

«Ειμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό, σε αυτή τη σειρά αγώνων, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Απόψε ήταν θέμα νοοτροπίας. Το συζητήσαμε στο ημίχρονο. Είχαμε καλό ξεκίνημα, μετά υπήρξε ένα άγχος που πρέπει να το ελέγχουμε. Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε με ηρεμία και όχι με υστερία το παιχνίδι μας. Προσθέσαμε ρίσκο. Δεχθήκαμε… ατυχή τέρματα. Κλείστηκαν μετά πίσω. Κάναμε ευκαιρίες όμως. Αποδείξαμε ότι έχουμε αυτή την αθλητική και μαχητική νοοτροπία μέσα μας. Χαίρομαι που δώσαμε χαρά στον κόσμο».

Αν στην προπονητική του καριέρα έχει ζήσει κάτι ανάλογο κι αν πίστευε στο 97’ ότι θα γίνει ό,τι έγινε;

«Το σημαντικό είναι να έχεις θετικό πνεύμα και να είσαι ήρεμος. Να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Λειτούργησαν οι αλλαγές που κάναμε. Και στο πέναλτι και στα γκολ. Κι αυτή η έκρηξη στο γήπεδο από τον κόσμο μας έδωσε ώθησε. Είχε ληφθεί η απόφαση ότι δεν θα σταματούσαμε: άλλο να περνάς, κερδίζοντας κι άλλο να έχεις ισοπαλία. Ίσως αν υπάρχει θεός του ποδοσφαίρου να μας αντάμειψε απόψε».

Αν αυτή η νίκη μεγαλώνει τον κίνδυνο για το ματς της Κυριακής, όσον αφορά τη διαχείριση;

«Εχουμε 8 αναμετρήσεις στη σειρά και κάναμε άλλη μία νίκη. Έμεινε άλλο ένα ματς μέχρι να φύγει ο χρόνος. Έχουμε τώρα τον ΟΦΗ. Δεν ήταν απλά τα ματς με τον αντίπαλο. Το σημαντικό είναι να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και έτοιμοι. Είναι σημαντικό να κλείσουμε με νίκη τη χρονιά. Θα δώσει μία ώθηση. Αξίζει μετά την ξεκούραση η ομάδα. Άλλο να ξεκουράζεσαι έχοντας κερδίσει».

Για το πανό που υπήρχε στο γήπεδο με τα λόγια του το καλοκαίρι στους παίκτες του «παλέψτε και πιστέψτε» και που αφιερώνει αυτή τη νίκη;

«Δεν αφιερώνω κάπου τη νίκη. Ειμαι χαρούμενος και περήφανος για όλους. Είναι σημαντικό αυτό. Συνήθως αφιερώνω κατι πολύ μεγάλο. Θα το δούμε τον Μάη… Χαίρομαι που αξιοποίησαν οι οπαδοί αυτό που είπα στους παίκτες. Ειμαι χαρούμενος που το υιοθέτησαν. Το συγκεκριμένο σλόγκαν ταιριάζει, για πολλούς λόγους, σε αυτό το σύλλογο».

Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έκλεισε τη League Phase με την καλύτερη επίθεση;

«Δεν το γνώριζα. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ ευχάριστο. Έρχεται σε αντίθεση με ό,τι γίνεται στην Ελλάδα που σκοράρουμε τρία γκολ για να ακυρωθεί το ένα. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό».

Υπάρχουν δυο φαβορί να βρει η ΑΕΚ στο δρόμο της. Η Αλκμααρ και η Τσέλιε. Αν σκέφτεται κάτι επί αυτού; Αν προτιμά την Τσέλιε για… εκδίκηση;

«Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για καλές ομάδες. Δυσάρεστες… Εχουμε χρόνο να τους σκεφτούμε. Το μυαλό μου είναι στον ΟΦΗ να κλείσουμε καλά τη χρονιά. 10 Γενάρη έχουμε τον Άρη, μετά νοκ άουτ το Κύπελλο και έπειτα τον Παναθηναϊκό. Δε έχει σημασία ποιος θα είναι αντίπαλός μας, αλλά να είμαστε έτοιμοι εμείς».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι την έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξω πλήγματα στη Βενεζουέλα

02:04ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σκληρό «πόκερ» στη Σύνοδο Κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

01:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα: «Το αξίζαμε, είμαι περήφανος» - Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

01:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα, Ηλιόπουλος: «Θέλουν δεν θέλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει»

01:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα: Η «Ένωση» έκανε ρεκόρ νικών σε μια σεζόν στην Ευρώπη!

01:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο αρνητικό σερί και «ανάσα» στη Wall Street

00:40ΚΟΣΜΟΣ

MERCOSUR: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Μετατίθεται η υπογραφή της συμφωνίας

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Από την κόλαση στον παράδεισο με ανατροπή που θα μείνει στην ιστορία!

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2 (τελικό): Τρίτη η «Ένωση» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις! - Δείτε τα γκολ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το σατιρικό τραγούδι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφιερωμένο σε όλους του αγρότες

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Αναβίωση του «vintage» - Συλλέκτες της Gen Z γυρίζουν την πλάτη στο streaming και επιλέγουν CD και DVD

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στο μπλόκο αγροτών στον κόμβο Θούριας ο αντιεισαγγελέας Εφετών

23:45LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Έφερε «άρωμα» Χριστουγέννων φτιάχνοντας μελομακάρονα με τον γιο της, Γιώργο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Λιονέλ Μέσι: Το viral παιχνίδι με ελεφαντάκι και η «βάφτιση» ενός λιονταριού με το όνομά του

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος «Τα Χριστούγεννα γίνονται η εορτή του αληθινού ανθρώπου»

23:31ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής και ο 42χρονος λογιστής

23:27LIFESTYLE

Ο Χάρισον Φορντ θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές: «Το νέο κείμενο της ΕΕ περιλαμβάνει απεριόριστες εγγυήσεις για το Βέλγιο»

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82: Μετά την πρωταθλήτρια Ευρώπης... τελείωσε και τη Χάποελ

23:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς για άσκοπους πυροβολισμούς - Είχαν κάνει ανάρτηση στα social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιδιωτικού τζετ στις ΗΠΑ: Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που τη «συνέλαβε» ο φακός των Coldplay αγκαλιά με το αφεντικό της, μιλά για τα 16'' που της κατέστρεψαν τη ζωή

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα μέχρι 22 Δεκεμβρίου - Κλείνουν τις παρακαμπτήριες οδούς

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το σατιρικό τραγούδι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφιερωμένο σε όλους του αγρότες

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές αντιδράσεις της Ουκρανίας για την επιστροφή της Ρωσίας σε αθλητικές διοργανώσεις - «Είναι προσπάθεια συγκάλυψης»

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ - Του αφαίρεσαν το δίπλωμα οδήγησης

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

01:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα: Η «Ένωση» έκανε ρεκόρ νικών σε μια σεζόν στην Ευρώπη!

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών αύριο

19:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν δύο τράπερ για διακίνηση ναρκωτικών - Πάνω από 95.000 ευρώ το κέρδος

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

19:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί - Μήνυμα-ντοκουμέντο με «τιμολόγηση» κοριτσιών

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πότε «σηκώνουν» τις μπάρες των διοδίων στις εθνικές οδούς - Ελεύθερη διέλευση για οδηγούς

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Αναβίωση του «vintage» - Συλλέκτες της Gen Z γυρίζουν την πλάτη στο streaming και επιλέγουν CD και DVD

01:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα, Ηλιόπουλος: «Θέλουν δεν θέλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ