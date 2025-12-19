ΕΕ: Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Μετά από μαραθώνιες συνομιλίες διάρκειας 14 ωρών, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για το σχέδιο αξιοποίησης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία.

Αδιέξοδο στο σχέδιο για τα ρωσικά assets

Το σχέδιο, το οποίο προέβλεπε τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείου προς το Κίεβο, δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πολιτική συναίνεση, προκαλώντας πλήγμα στην εικόνα ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στροφή στον κοινό δανεισμό των 90 δισ. ευρώ

Μετά το αδιέξοδο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν πλέον εναλλακτική λύση που βασίζεται στον κοινό δανεισμό της ΕΕ, με στόχο τη διάθεση περίπου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία σε ορίζοντα διετίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο αυτό σχήμα δεν θα περιλαμβάνει την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία, οι οποίες αντιτίθενται στη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης προς το Κίεβο.

Οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για τελική συμφωνία.

Προσωρινές λύσεις στο τραπέζι

Καθώς η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας παραμένει ανοιχτό ζήτημα, οι ηγέτες συζητούν και την πιθανότητα ενδιάμεσης χρηματοδοτικής λύσης, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το Κίεβο να βρεθεί χωρίς ρευστότητα τους επόμενους μήνες.

Το σχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου προβλέπει τη δημιουργία ενός προσωρινού μηχανισμού στήριξης, μέχρι να διαμορφωθεί οριστική συμφωνία για το πλαίσιο χρηματοδότησης.

Η έκβαση της Συνόδου θεωρείται πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της αξιοποίησης των ρωσικών assets, ενώ αντίθετα ενισχύει τη θέση του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ, που είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις.