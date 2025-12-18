Συνελήφθησαν δύο τράπερ για διακίνηση ναρκωτικών - Πάνω από 95.000 ευρώ το κέρδος

Βρέθηκε στα σπίτια τους μεχρι και αλεξίσφαιρο γιλέκο

Κατερίνα Ρίστα



Ο τράπερ που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών 

Σε μια νέα εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης προχώρησε η δίωξη ναρκωτικών περνώντας χειροπέδες σε 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο τραπερ, πολύ γνωστοί στη νεολαία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα το κύκλωμα είχε μοιράσει ρόλους :

55χρονος Αλβανός, Συγγενής του ενός τραπερ ήταν ο αρχηγός και υπεύθυνος για την προμήθεια, τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών και των κερδών.

Ο ένας τραπερ 30 ετων κατηγορείται ότι είχε το ρόλο του υπαρχηγού. Συντόνιζε τη φύλαξη των ουσιών μαζί με τον αρχηγό.

Ενώ ο δεύτερος τραπερ κι ένα ακόμη μέλος είχαν αναλάβει τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Από την έρευνα προκύπτει ότι η οργάνωση πωλούσε την ακατέργαστη κάνναβη προς περίπου 2.500 €/κιλό και την κατεργασμένη προς περίπου 5.000 €/κιλό, με το συνολικό παράνομο όφελος να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 95.000 €.

Μετά τις συλλήψεις, οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή. Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις Αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενες διασυνδέσεις με ευρύτερα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

