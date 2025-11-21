Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

Πέμπτη

11/12/2025

09:00-21:00

Παρασκευή

12/12/2025

09:00-21:00

Σάββατο

13/12/2025

09:00-16:00

Κυριακή

14/12/2025

11:00-16:00

Δευτέρα

15/12/2025

09:00-16:00

Τρίτη

16/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

17/12/2025

09:00-21:00

Πέμπτη

18/12/2025

09:00-21:00

Παρασκευή

19/12/2025

09:00-21:00

Σάββατο

20/12/2025

09:00-18:00

Κυριακή

21/12/2025

11:00-18:00

Δευτέρα

22/12/2025

09:00-21:00

Τρίτη

23/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

24/12/2025

09:00-18:00

Πέμπτη

25/12/2025

ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή

26/12/2025

ΑΡΓΙΑ

Σάββατο

27/12/2025

09:00-18:00

Κυριακή

28/12/2025

11:00-18:00

Δευτέρα

29/12/2025

09:00-21:00

Τρίτη

30/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

31/12/2025

09:00-18:00

Πέμπτη

01/01/2026

ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή

02/01/2026

ΚΛΕΙΣΤΑ

