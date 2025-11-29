Black Friday με… άδεια ταμεία: Κακοκαιρία και χαμηλή ζήτηση «πάγωσαν» την αγορά

Τα καταστήματα περίμεναν ότι η Black Friday θα έδινε ανάσα στα ταμεία μετά τον «άδειο» Σεπτέμβρη, όμως η κακοκαιρία και η συγκρατημένη διάθεση των καταναλωτών οδήγησαν σε χαμηλότερη κίνηση και τζίρο από τα αναμενόμενα

Black Friday με… άδεια ταμεία: Κακοκαιρία και χαμηλή ζήτηση «πάγωσαν» την αγορά
Η Black Friday της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου φαίνεται ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Παρά τις μεγάλες προσδοκίες για αυξημένη κίνηση και τζίρο, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες είδαν την αγορά να κινείται υποτονικά, τόσο λόγω της κακοκαιρίας «Adel» που έπληξε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, όσο και εξαιτίας της συγκρατημένης στάσης των καταναλωτών που τελικά δεν προχώρησαν σε σημαντικές αγορές.

Η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι κράτησαν μεγάλο μέρος του κόσμου στο σπίτι, με την πρώτη εικόνα της αγοράς να δείχνει άδεια καταστήματα και περιορισμένη καταναλωτική κίνηση.

Οι επιχειρηματίες είχαν ποντάρει πολλά στη συγκεκριμένη ημέρα, ιδιαίτερα μετά τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου που έδειξαν νέα κάμψη στον κύκλο εργασιών του λιανεμπορίου. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση 0,7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο όγκος των πωλήσεων έπεσε κατά 1,7%. Σε σχέση με τον Αύγουστο, η πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας το 5,3% στον τζίρο και το 8,1% στον όγκο.

Τα στοιχεία αυτά είχαν δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις, που περίμεναν τη Black Friday ως μια κρίσιμη μέρα για να ισορροπήσουν τις απώλειες του φθινοπώρου.

Ωστόσο, παρά τη χθεσινή αποτυχία, οι έμποροι τονίζουν ότι η πραγματική εικόνα του τζίρου θα φανεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όταν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός των εισπράξεων. Πολλά καταστήματα, μάλιστα, αποφάσισαν να επεκτείνουν τις προσφορές του Black Friday για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, ελπίζοντας ότι ο καλός καιρός και η βελτίωση των συνθηκών θα φέρουν τελικά τον κόσμο στα μαγαζιά.

Παρόλα αυτά, το μήνυμα της αγοράς παραμένει ξεκάθαρο: η καταναλωτική δύναμη φαίνεται μειωμένη και η φετινή Black Friday μάλλον δεν κατάφερε να προσφέρει την «έκρηξη τζίρου» που περίμεναν οι επιχειρηματίες.

