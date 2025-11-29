Σούπερ μάρκετ ανοιχτά αύριο Κυριακή (30/11): Ποια θα λειτουργούν - Αναλυτικά το ωράριο
Πώς θα λειτουργήσουν την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα
Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή (30/11) τα εμπορικά καταστήματα, ενώ θα λειτουργήσουν και ορισμένα σούπερ μάρκετ.
Συγκεκριμένα αύριο Κυριακή:
- Τα LIDL θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 20:00
- Τα Market In από τις 11:00 έως τις 18:00
- και η MyMarket από τις 11:00 έως τις 20:00.
Ο Σκλαβενίτης αλλά και ο ΑΒ Βασιλόπουλος θα απέχουν. Αντίστοιχη απόφαση φαίνεται πως έχει ληφθεί μέχρι στιγμή και για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.
Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα
Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και 3 Κυριακές του Δεκέμβρη:
- 14 Δεκεμβρίου 2025
- 21 Δεκεμβρίου 2025
- 28 Δεκεμβρίου 2025
