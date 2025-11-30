Ανοιχτά καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή (30/11) τα εμπορικά καταστήματα.

Συγκεκριμένα, σήμερα είναι μία από τις τέσσερις Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και 3 Κυριακές του Δεκέμβρη:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Όπως έγινε γνωστό ανοιχτές θα είναι και κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ: Η LIDL που θα λειτουργεί από τις 11:00 έως τις 20:00, η Market In από τις 11:00 έως τις 18:00 και η MyMarket από τις 11:00 έως τις 20:00.

Η Σκλαβενίτης αλλά και η ΑΒ Βασιλόπουλος θα απέχουν.

Αντίστοιχη απόφαση φαίνεται πως έχει ληφθεί μέχρι στιγμή και για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00 Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00 Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00 Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00 Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00 Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00 Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00 Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00 Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00 Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00 Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00 Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00 Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00 Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00 Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00 Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00 Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Διαβάστε επίσης