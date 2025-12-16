Βρετανία: 9χρονη βρέθηκε μαχαιρωμένη σε σπίτι - Συνελήφθη έφηβος ως ύποπτος

Φρικτή δολοφονία σημειώθηκε στη Βρετανία τη Δευτέρα (15/12), με ένα κορίτσι εννέα ετών να εντοπίζεται μαχαιρωμένο μέχρι θανάτου σε σπίτι σε γειτονιά του Somerset, και έναν έφηβο να συλλαμβάνεται ως υπόπτος για τον φόνο.

Η αστυνομία και οι διασώστες κλήθηκαν στη διεύθυνση στο Weston-super-Mare λίγο μετά τις 6 μ.μ. τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ένας έφηβος συνελήφθη αργότερα έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Worle, λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από τον τόπο του εγκλήματος, και κρατήθηκε ως ύποπτος για φόνο.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Avon και του Somerset δήλωσε την Τρίτη (16/12): «Διεξάγεται έρευνα για φόνο μετά τον θάνατο ενός εννιάχρονου κοριτσιού σε μια διεύθυνση στο Weston-super-Mare».

«Λάβαμε κλήση από τους διασώστες σε μια κατοικία στο Lime Close, στην περιοχή Mead Vale, στις 6.09 μ.μ. χθες (Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου). Ο πρώτος αστυνομικός έφτασε στον τόπο του συμβάντος στις 6.12 μ.μ. Δυστυχώς, το κορίτσι διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο. Ένας έφηβος συνελήφθη στο Worle στις 6:19 μ.μ. Παραμένει υπό κράτηση, με την κατηγορία της δολοφονίας».

Ο επιθεωρητής Jen Appleford ανέφερε ότι: «Γνωρίζουμε πως ολόκληρο το Weston-super-Mare θα είναι συγκλονισμένο και σοκαρισμένο από αυτή την αποτρόπαια είδηση.

«Η οικογένεια του κοριτσιού ενημερώθηκε χθες το βράδυ για το συμβάν. Είναι αδύνατο να περιγράψουμε με λόγια τον πόνο και την οδύνη που νιώθουν αυτή τη στιγμή. Τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και θα φροντίσουμε να λάβουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένο αξιωματικό. Η ποινική έρευνα για τη διαλεύκανση των γεγονότων της υπόθεσης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και θα διενεργηθεί επίσης νεκροψία», δήλωσε.

«Από σεβασμό προς την οικογένεια, παρακαλούμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες σχετικά με τις συνθήκες ή την ταυτότητα των εμπλεκομένων, καθώς αυτό θα επιτείνει την ήδη τεράστια οδύνη τους», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

