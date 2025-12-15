Βρετανία: Ηρωικοί επιβάτες λεωφορείου έσωσαν 17χρονη από απόπειρα απαγωγής

Σουδανός μετανάστης καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση μετά από βίντεο που καταγράφει την επίθεση. Το θύμα και οι σωτήρες της τιμήθηκαν για το θάρρος τους

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Βρετανία: Ηρωικοί επιβάτες λεωφορείου έσωσαν 17χρονη από απόπειρα απαγωγής
Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που επιβάτες λεωφορείου επενέβησαν και έσωσαν 17χρονη από απόπειρα απαγωγής από τον Σουδανό μετανάστη Abdulmawal Ibrahim Adam στο Σουίντον, δυτικά του Λονδίνου.

Η έφηβη επέστρεφε πεζή από τη βάρδια της σε θέατρο, όταν ο 28χρονος την ακολούθησε και επιχείρησε να ξεκινήσει συζήτηση, πριν της επιτεθεί. Προσπάθησε να την αρπάξει και να την σύρει απέναντι στο δρόμο, ενώ εκείνη φώναζε και ζητούσε βοήθεια από διερχόμενα οχήματα.

Επιβάτες λεωφορείου που άκουσαν τις κραυγές της κατέβηκαν άμεσα, παρενέβησαν και απέτρεψαν την απαγωγή, αναγκάζοντας τον δράστη να τρέξει. Ο δράστης επιχείρησε στη συνέχεια να προσεγγίσει άλλη γυναίκα, αλλά απέτυχε. Στο δικαστήριο του Σουίντον ομολόγησε την απόπειρα και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και έναν μήνα φυλάκιση, με συνολική ποινή επτά ετών.

Το θύμα δήλωσε: «Θυμάμαι πώς ήμουν πριν συμβεί αυτό. Ήταν σαν να μην είχα καν συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να συμβούν κακά πράγματα στον κόσμο και ένιωθα σίγουρη για τον εαυτό μου όταν έβγαινα από το σπίτι κάθε μέρα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας». Ο εισαγγελέας περιέγραψε πώς ο δράστης την κρατούσε σφιχτά, ενώ μάρτυρας ανέφερε ότι η νεαρή φαινόταν τρομοκρατημένη. Μια πολίτης κατέγραψε τον δράστη με κινητό, βοηθώντας στην ταυτοποίησή του.

Ο δικαστής επαίνεσε τους σωτήρες: «Αυτοί οι άνθρωποι παρενέβησαν, ενώ εσύ χαμογελούσες σαν να μην είχες κάνει τίποτα κακό. Η έκφραση στο πρόσωπο του θύματος ήταν καθαρός φόβος». Το θύμα πρόσθεσε απευθυνόμενη στον δράστη: «Ελπίζω να φυλακιστείς, γιατί ξέρω ότι αν είσαι ελεύθερος, δεν θα νιώθω ασφαλής». Οι ηρωικοί επιβάτες και η γυναίκα με το βίντεο βραβεύτηκαν με 500 λίρες έκαστος από τον Σερίφη της περιοχής.

