Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

Κάνοντας αποταμίευση κατάφερε να συνεχίσει τις σπουδές της 

Η Kaitlin, η φοιτήτρια που κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχείο 

SWNS
Μια φοιτήτρια εξοικονόμησε 6.300 λίρες σε χρήματα ενοικίου κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της στο πανεπιστήμιο, μένοντας σε... ξενοδοχεία.

Η 22χρονη Kaitlin Fearn έζησε σε φοιτητικές εστίες και σε κοινόχρηστο σπίτι τα δύο πρώτα χρόνια της στο Πανεπιστήμιο του Salford, αλλά έπρεπε να κάνει τρεις δουλειές για να μπορεί να πληρώνει το ενοίκιο των 550 λιρών και τους λογαριασμούς της.

Συνειδητοποιώντας ότι ίσως θα έπρεπε να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο, κατάλαβε ότι θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία κατά το τρίτο έτος της.

Η ίδια εξομολογείται πως ξόδευε 100 λίρες το μήνα σε ξενοδοχεία, βρίσκοντας δωμάτια με μόλις 16 λίρες τη βραδιά.

Μπορούσε να πηγαίνει στο σπίτι των γονιών της στο Peak District για να πλένει τα ρούχα της, μένοντας σε ξενοδοχεία για δύο ημέρες κάθε δύο εβδομάδες κατά μέσο όρο, λόγω των μειωμένων ωρών διδασκαλίας στο τελευταίο έτος.

Η Kaitlin, από το Μάντσεστερ, είπε: «Το πρώτο έτος έμενα σε φοιτητική εστία και το δεύτερο έτος σε σπίτι, αλλά δεν θα μπορούσα να αντέξω οικονομικά το τρίτο έτος.

«Έφτασα στο σημείο να κάνω τρεις δουλειές μόνο και μόνο για να επιβιώσω.

Ήξερα ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψω τις σπουδές μου αν συνέχιζα να μένω σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα, καθώς δεν θα μπορούσα να συνδυάσω τις δουλειές με τις σπουδές μου.

Έσωσα χιλιάδες λίρες μένοντας σε ξενοδοχεία και ξόδεψα τα χρήματα που έσωσα σε διακοπές με τους φίλους μου», είπε η φοιτήτρια.

Η Kaitlin ξόδεψε όλο το δάνειο διαβίωσης των 4.500 λιρών για το πρώτο έτος στο φοιτητικό της δωμάτιο, που κόστιζε 6.500 λίρες το χρόνο, μετά την έναρξη των σπουδών της στο πανεπιστήμιο τον Σεπτέμβριο του 2021, με αποτέλεσμα να μην της μένουν καθόλου χρήματα για φαγητό.

Τη δεύτερη χρονιά έμενε σε κοινόχρηστο σπίτι, ξοδεύοντας 550 λίρες το μήνα για ενοίκιο και λογαριασμούς.

Αλλά ζούσε με το ζόρι, καθώς δεν της έμεναν καθόλου χρήματα για να ζήσει, οπότε έπρεπε να βρει τρεις δουλειές για να μπορεί να αγοράζει φαγητό.

Συνειδητοποιώντας ότι ίσως θα έπρεπε να εγκαταλείψει το τελευταίο έτος των σπουδών της, καθώς δεν μπορούσε να συνδυάσει τις σπουδές και τη δουλειά, έψαξε πόσο θα κόστιζαν τα ξενοδοχεία και έμεινε έκπληκτη όταν ανακάλυψε πόσο προσιτά ήταν.

Είπε: «Μερικές φορές μοιραζόμουν το δωμάτιο με μια φίλη, και έτσι ήταν ακόμα φθηνότερο.

Βρήκαμε κάποια δωμάτια για 16 λίρες τη βραδιά».

Καθώς η Kaitlin δεν είχε πολλές ώρες διδασκαλίας στο τρίτο έτος, μπορούσε να μένει με τους γονείς της μερικές φορές και να διαμένει σε ξενοδοχείο για περίπου δύο νύχτες κάθε δύο εβδομάδες.

Είπε ότι αυτό της κόστιζε περίπου 100 λίρες το μήνα, εξοικονομώντας 450 λίρες σε σύγκριση με το κόστος της διαμονής της στο πανεπιστήμιο.

Είπε: «Εξοικονόμησα τόσα πολλά χρήματα που μπόρεσα να πάω διακοπές, κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω όταν ζούσα στις φοιτητικές εστίες.

«Πήγα στο Μιλάνο, την Κοπεγχάγη και την Ισλανδία με τους φίλους μου».

Εκτός από οικονομικούς λόγους, ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Kaitlin προτιμούσε να μένει σε ξενοδοχεία αντί να νοικιάζει διαμέρισμα ήταν για να έχει τον δικό της χώρο.

«Στο δεύτερο έτος ζούσα με κάποιον που δεν γνώριζα καλά και σκέφτηκα ότι θα προτιμούσα να μένω μόνη μου παρά να το ξανακάνω αυτό», είπε.

Και παρόλο που ζούσε μακριά από τους φίλους της, η Kaitlin είπε ότι δεν ένιωθε ότι έχανε καθόλου την εμπειρία του πανεπιστημίου.

Είπε: «Στην πραγματικότητα το προτιμούσα, γιατί τα ξενοδοχεία στα οποία έμενα ήταν στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ η φοιτητική μου εστία θα ήταν στο Σάλφορντ.

Πάντα βγαίναμε το βράδυ στο Μάντσεστερ, οπότε τα ξενοδοχεία ήταν πολύ πιο κοντά».

Η Kaitlin είπε ότι θα συνιστούσε τα ξενοδοχεία σε όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν ενοίκιο ενώ σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο.

«Μερικοί άνθρωποι ανησυχούν ότι δεν θα έχουν την ίδια εμπειρία, αλλά θα συμβούλευα τους ανθρώπους να το δοκιμάσουν και να δουν αν τους ταιριάζει».

Οι εξοικονομήσεις της Kaitlin:

Διαμονή πρώτου έτους: 6.500 £
Διαμονή δεύτερου έτους: 6.300 £
Διαμονή σε ξενοδοχεία: 1.200 £

