Υπάλληλος κατήγγειλε στο HR της εταιρείας συνάδελφο για τα δώρα που έλαβε στο Secret Santa

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε μια εταιρεία στη Βρετανία, όταν υπάλληλος κατάφερε να μετατρέψει ένα χαλαρό και ωραίο «έθιμο» μεταξύ συναδέλφων, το Secret Santa, δηλαδή την ανταλλαγή δώρων στο χώρο εργασίας, σε πραγματικό πονοκέφαλο.

Μάλιστα, η υπόθεση απασχόλησε και το HR καθώς η εργαζόμενη που έλαβε τα «απρεπή» όπως τα χαρακτήρισε δώρα προχώρησε σε καταγγελία για τα δώρα που έλαβε.

Ο λόγος ωστόσο που πήρε τόσο μεγάλη έκταση δεν ήταν πως δεν της άρεσαν καθόλου αυτά που έλαβε, αλλά το γεγονός πως τα δώρα που της έδωσε συνάδελφός της ήταν επικίνδυνα και επιβλαβή για την υγεία.

Όταν άνοιξε το πακέτο που έλαβε αντίκρισε ένα βερνίκι νυχιών, μια συσκευασία με σοκολατάκια που ήταν μάλιστα ληγμένα και τέλος ένα ζευγάρι κάλτσες «ξεκάθαρα φορεμένες», όπως η ίδια δήλωσε.

Σε ανάρτησή της στο Mumsnet, όπου ζήτησε τη γνώμη άλλων χρηστών για το αν υπερέβαλε στην αντίδρασή της, η ίδια έγραψε: «Έλαβα το δώρο και, ειλικρινά, αηδίασα. Είμαι πραγματικά απογοητευμένη και μπερδεμένη».

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε προκάλεσαν πληθώρα αντιδράσεων με τους περισσότερους χρήστες να συμφωνούν μαζί της πως τα δώρα που έλαβε ήταν «ακατάλληλα και απρεπή».

«Νομίζω πως κάποιος άρπαξε ό,τι βρήκε στο ντουλάπι την τελευταία στιγμή», σχολίασε μία χρήστης. Άλλοι έκαναν λόγο για «φάρσα» ή για κάποιον που ίσως αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες — αν και οι περισσότεροι θεώρησαν αυτό το ενδεχόμενο λιγότερο πιθανό, δεδομένου ότι το επιτρεπόμενο ποσό ήταν μόλις μερικά ευρώ.

Η εργαζόμενη στην ανάρτησή της ανέφερε πως και η διεύθυνση που έχει ενημερωθεί για το περιστατικό είναι εξίσου «αηδιασμένη»