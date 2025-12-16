Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους τόνους κοκαΐνης - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Στην αποκλειστική φωτογραφία που εξασφάλισε το Newsbomb, βλέπουμε το αλιευτικό σκάφος που χρησιμοποίησε ο Έλληνας "Εσκομπάρ", γνώριμος των Αρχών. Έπειτα από 20 χρόνια έπεσε και πάλι στα χέρια της αστυνομίας και συγκεκριμένα στους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών.

Κατηγορείται ότι έστειλε το σκάφος στη Λατινική Αμερική για να το φορτώσει με κοκαΐνη και να γυρίσει στην Ευρώπη να τη μοιράσει, άγνωστο σε ποιον τελικό προορισμό.

Ο 60χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη καθ' οδόν, όταν κινούνταν απο τη Μηχανιώνα προς την Πιερία. Το πλοίο με πολωνική σημαία ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα και έριξε άγκυρα ανοιχτά της Καραϊβικής, με τις πληροφορίες των ελληνικών Αρχών αλλα και της DEA, της αμερικανικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, να αναφέρουν ότι γέμισε τα αμπάρια του με κοκαΐνη και ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής.

Το πιο κοντινό πλοίο στο φορτίο της κοκαΐνης ήταν ένα καράβι του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Οι Γάλλοι το ακινητοποίησαν και το ελληνικό πλοίο εδώ και δύο μέρες ρυμουλκείται προκειμένου να πιάσει λιμάνι και να μπορέσουν να καταμετρηθούν οι ποσότητες ναρκωτικών. Το πλοίο έδεσε χθες, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στη Μαρτινίκα. Τα μέλη του πληρώματος αναμένεται να συλληφθούν και να εκδοθούν στην Ελλάδα.

«Είναι φορτωμένο και έχει τόνους» ήταν τα λόγια των Γάλλων κομάντος που έκαναν ρεσάλτο πάνω στο σκάφος.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, αστυνομικοί περνούσαν χειροπέδες στον 60χρονο, πρώην ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικών ομάδων στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιοκτήτη ξενοδοχειακών μονάδων.

Μαζί του συνελήφθησαν άλλα τέσσερα άτομα σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα, το καθένα με ξεχωριστό ρόλο. Όλοι τους θα οδηγηθούν στα δικαστήρια Πειραιά σε λίγες ώρες για να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

