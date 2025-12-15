Έδεσε στη Μαρτινίκα το πλοίο με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Αύριο στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες

Έδεσε στη Μαρτινίκα το πλοίο που είναι φορτωμένο με τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πλοίο φέρει πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνης.

Πρόκειται για πλοίο ελληνικών συμφερόντων που εντοπίστηκε από το ελληνικό FBI ενώ έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό, μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Το πλοίο ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα προς χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου φέρεται να φόρτωσε κοκαΐνη. Να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ναρκωτικών ουσιών.

Προορισμός του πλοίου ήταν η Ευρώπη, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το πού ακριβώς επρόκειτο να καταλήξει.

Στο πλοίο επέβαιναν πέντε άτομα, τα οποία πρόκειται να συλληφθούν, ενώ ήδη η αστυνομία έχει προβεί σε πέντε συλλήψεις στην Ελλάδα, για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι συλλήψεις έγιναν στην Κατερίνη, τη Θήβα και την Αθήνα και οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Οι συλληφθέντες θα περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα Πειραιά αύριο (Τρίτη 16 Δεκεμβρίου) στις 8:00 το πρωί.

