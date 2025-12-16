Φάμελλος: «Μνημονιακός χωρίς μνημόνια» ο προϋπολογισμός

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλλοντας ότι ο προϋπολογισμός «δεν δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα της χώρας» και οδηγεί την Ελλάδα «σε επικίνδυνη κατεύθυνση». Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό «ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια», χαρακτηρίζοντάς τον ευθέως «μνημονιακό χωρίς μνημόνια».

Συγκεκριμένα είπε ότι ο φετινός προϋπολογισμός «τροφοδοτεί την κοινωνία με περισσότερα αδιέξοδα και αγωνία. Φέρατε ένα προϋπολογισμό ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Μνημονιακό χωρίς μνημόνια. Που οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση, σε δημογραφική κατάρρευση και ερήμωση της περιφέρειας, σε διάλυση της αγροτικής παραγωγής, σε μεγαλύτερη φορολεηλασία αλλά και αισχροκέρδεια κάνει τους ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης και της γαλάζιες ακρίδες να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε «φτωχοποίηση, δημογραφική κατάρρευση και ερήμωση της περιφέρειας», ενώ έκανε λόγο για «ανάπτυξη χωρίς ανθρώπους, χωρίς νέους και χωρίς παραγωγή».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι «δύο στους τρεις πολίτες νιώθουν φτωχοί σε μια χώρα που δήθεν αναπτύσσεται», συμπεραίνοντας πως «αυτό είναι κοινωνική χρεοκοπία». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «φορολογική αφαίμαξη μέσω ΦΠΑ και ΕΦΚ», την ώρα που «οι πολύ πλούσιοι φορολογούνται με 5%».

«Ο πληθυσμός μειώνεται επικίνδυνα σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές. Έχουμε σχεδόν διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις. Η απαξίωση του πρωτογενούς τομέα, το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ελλείψεις σε κοινωνικές, υγειονομικές και μεταφορικές υποδομές, το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, η απαξίωση των ΟΤΑ αδειάζουν τα χωριά μας», τόνισε συγκεκριμένα ο κ. Φάμελλος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις πρόσφατες καταθέσεις μαρτύρων στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση της κοινωνίας. «Η αριστεία σας απεικονίζεται στο πρόσωπο του Φραπέ! Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Δεν σας πιστεύει κανείς. Και ξέρετε καλά ότι από τον ευτελισμό δεν επιστρέφει εύκολα κανείς. Γαλάζια στελέχη που πλούτισαν με πλάτες Μαξίμου, που έχουν κερδίσει 5-6 φορές το Τζόκερ, έχουν Φεράρι και Πόρσε, αλλά δεν ξέρουν πως τις αγόρασαν. Μια κυβέρνηση ρουσφετιών, διαφθοράς, σήψης και διαπλοκής, που έκλεψε τα λεφτά από τους τίμιους αγρότες και τα μοίρασε στα δικά της παιδιά».

Για τη στέγη, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επέλεξε συνειδητά να μην έχει η Ελλάδα δημόσια στεγαστική πολιτική», τονίζοντας ότι «όσα κάνετε είναι για τις τράπεζες, τους εργολάβους και τα funds». Αντίθετα, παρουσίασε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για κοινωνική κατοικία με «15.000 νέες κατοικίες τον χρόνο».

Στο κοινωνικό κράτος, μίλησε για «πρωτιά της Ελλάδας στην ιδιωτική δαπάνη για Υγεία και Παιδεία», χαρακτηρίζοντας «πραγματικά θλιβερό» το γεγονός ότι «ένας στους τέσσερις χαμηλόμισθους δεν μπορεί να καλύψει βασική ιατρική ανάγκη».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για την εργασία, κάνοντας λόγο για «180 νεκρούς στην εργασία», την ώρα που η κυβέρνηση «νομοθετεί 13ωρα και απλήρωτες υπερωρίες». «Μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο αγροτικό ζήτημα, ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει τους αγρότες εξαθλιωμένους και σε απόγνωση», συνδέοντας την κρίση του πρωτογενούς τομέα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε για «γαλάζια συμμορία που ξεκοκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών», καταγγέλλοντας συγκάλυψη και ευθύνες του Μαξίμου.

Για τη δημοσιονομική πολιτική, σημείωσε ότι το υπερπλεόνασμα αποτελεί «λιτότητα τύπου Σόιμπλε», ενώ προειδοποίησε ότι στο Μεσοπρόθεσμο «κρύβεται σχέδιο σκληρής λιτότητας», με μεγάλες περικοπές σε Παιδεία, Υγεία, Περιβάλλον και Αγροτική Ανάπτυξη.

Στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «οικονομία του πολέμου» και «έλλειψη εθνικής στρατηγικής», δηλώνοντας την κάθετη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο ReArmEU και στη «στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης».

Όπως είπε συγκεκριμένα, «η κυβέρνηση δεν έχει συνδέσει κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα με την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης -όπως υποστηρίζει σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα αποδυναμώνει και ξεπουλάει τη δημόσια ελληνική αμυντική βιομηχανία. Και αυτό αποτελεί μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας. Ακόμα και το ελεγκτικό συνέδριο στην τελευταία έκθεση του, σας επισημαίνει πως τα εξοπλιστικά προγράμματα αν δεν έχουν σύνδεση με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι ουσιαστικά μια μαύρη τρύπα. Τελικά νομίζω ότι προτεραιότητά σας είναι να είμαστε μόνο πελάτες των ξένων αμυντικών βιομηχανιών και των μεσαζόντων».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «ταξικό, άδικο και αντιαναπτυξιακό» και δήλωσε κατηγορηματικά: «Τώρα θα τον καταψηφίσουμε και μια προοδευτική κυβέρνηση θα τον ανατρέψει». Παράλληλα, έθεσε ευθέως ζήτημα πολιτικής αλλαγής, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση είναι απονομιμοποιημένη» και πως «το αίτημα των εκλογών αποκτά εθνική αναγκαιότητα».

